Muere el actor Miguel Ferrer, primo de George Clooney Clooney despidió a su primo con un conmovedor mensaje

El actor Miguel Ferrer, quien fuera estrella de la popular serie NCIS: Los Ángeles, falleció el jueves 19 de enero a la edad de 61 años, víctima de cáncer en la garganta. Ferrer era hijo del actor puertorriqueño y ganador del Oscar, José Ferrer, y de la artista Rosemary Clooney. Además, era primo de George Clooney. Éste último, despidió a su familiar con unas emotivas palabras sobre su deceso y lo importante que era para ellos en su entorno familiar.

VER GALERÍA El fallecido actor tuvo una importante carrera en cine y televisión. Foto: Getty Images

"Hoy, la historia marcará grandes cambios en el mundo, y la mayoría no registrará que el mismo día Miguel Ferrer perdió su batalla con un cáncer de garganta. Pero ... Miguel hizo que el mundo fuera más brillante y gracioso y su partida se siente tan profundo en nuestra familia que los acontecimientos del día palidecen en comparación. Te amamos Miguel. Siempre lo haremos”, dijo la estrella a través de un comunicado enviado a The Hollywood Reporter.

VER GALERÍA Ambos actores eran cercanos. Foto: Getty Images

El productor de NCIS: Los Ángeles, R. Scott Gemmill calificó a Ferrer como “un hombre con un talento tremendo que tuvo una presencia dramática poderosa en la pantalla”. Destacó su sentido del humor, así como lo bondadoso de su corazón.

Miguel Ferrer nació en Santa Mónica, California, y desde niño, estuvo involucrado en el mundo del espectáculo. Ferrer comenzó su carrera en la década de los ochenta como invitado en varias series de televisión. En 1990 obtuvo el papel del agente Albert Rosenfield en la serie Twin Peaks, de David Lynch. Ferrer interpretó al subdirector Owen Granger en NCIS: Los Ángeles desde 2012 y antes de eso, dio vida al médico forense Jill Hennessy en las seis temporadas de la serie Crossing Jordan.

Pero no sólo triunfó en la televisión, también hizo lo propio en el cine; apareció en más de 40 películas como RoboCop, Sunshine State, Hard Ride to Hell, Iron Man 3 y Traffic. Prestó su voz a producciones animadas como Superman: The Animated Series, Robot Chicken y American Dad. También tuvo una faceta musical, la cual desarrolló antes de dar el gran salto a la televisión, tocó la batería con varias bandas y salió de gira con el intérprete Bing Crosby.