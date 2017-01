Elizabeth Gutiérrez luce lo que le gusta, no lo que cuesta caro: “Si me gusta algo y cuesta $5, me lo pongo igual” La esposa de William Levy participó en la campaña #YoMeQuiero, de su estilista Claudia Zuleta, y y reveló que, si le gusta una prenda o artículo, le da igual si es de marca o no

Durante la presentación de la última campaña de Claudia Zuleta, la cual lleva de nombre #YoMeQuiero, Elizabeth Gutiérrez confesó que no siempre tuvo el mejor estilo. Según contó la mexicana entre risas, fue gracias a Claudia, su estilista de preferencia, que aprendió a vestirse mejor: “Yo me acuerdo cuando ella me dijo ‘ve y comprate unos [zapatos] Christian Louboutins’. Yo respondí ‘¿Quién es ese señor y cuanto cuestan?’.

Hablando con el programa ¡Suelta la sopa!, la esposa de William Levy aclaró que aunque ahora tiene acceso a marcas caras, ella no basa su estilo en el precio de las prendas o joyas que usa: “Si me gusta algo y cuesta $5, me lo pongo igual. Eso es lo importante de quererte y sentirte segura de ti misma. Eso lo transmites; cuando te puedes poner ropa de $5 a $5000”.

Para celebrar la presentación de Resident Evil, la película que William protagonizó al lado de Milla Jovovich, mes pasado la también actriz envió un mensaje muy conmovedor a su famoso marido: “¡Qué alegría y orgullo me da verte triunfar! Soy tu fan, pero creo que soy más fan del hombre que de la estrella. Soy fan del hombre que convierte un “no” en una oportunidad, del hombre que lucha por sus sueños, que pide a Dios cada día por salud y felicidad de su familia; del hombre que no se olvida de dónde vino y que cada que tiene un plato de comida se recuerda de dónde vino, agradeciendo cada mordida que toma”.

La madre de Christopher y Kailey redactó un hermoso mensaje de apoyo y lo compartió con sus seguidores de Instagram: “Soy fan del hombre que veo cada noche y cada mañana para darnos la bendición y agradecer todo lo que tenemos. Soy fan del muchacho que conocí con sueños y que por más que le dijeron que tenía una papa en la boca, no desistió. Eres el mejor ejemplo para nuestros hijos de que los sueños se cumplen si trabajas duro para lograrlos! Eres grande, Mr. Levy”.

