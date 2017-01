Laurie Hernández no ha tenido su primera cita y no imaginas lo que tiene planeado cuando suceda El tiempo que ha pasado perfeccionando sus rutinas no le han dejado espacio para salir con chicos

Fuera del gimnasio en donde a diario entrena sus rutinas, y sin estar debajo de los reflectores de Dancing with the Stars, Laurie Hernández ha dejado poco tiempo para su vida social. Aunque el esfuerzo ha valido la pena y el verano pasado volvió de Río de Janeiro a casa con una medalla olímpica con la que el mundo reconoció su esfuerzo, la joven de 16 años se alejó por completo de las típicas cosas que hacen las niñas de su edad pues, aunque parezca difícil de creer, aún no ha tenido su primera cita, según confirmó durante una entrevista con Ellen DeGeneres.

Como toda joven, Laurie se pone nerviosa cuando imagina cómo será ese gran momento. A pesar de ello, asegura que está lista para tener citas, por lo menos es lo que respondió cuando le preguntaron sobre sus planes para 2017. "Nunca me han invitado a salir", dijo muy natural ante la sorprendida mirada de la conductora. Laurie agregó que no tiene un gran plan para cuando llegue el gran día, por suerte cuenta con la mejor consejera. "Creo que tendré que hablar primero con mi mamá", dijo con un tono inocente que recuerda a todos que a pesar de sus grandes logros en el mundo del deporte, aún es una niña.

Además de participar más en su vida social, para 2017 Laurie planea obtener su licencia para conducir. Para ella, este será un logró más que la emociona igual que la gira mundial que su mérito como una de las mejores gimnastas del mundo le otorgó, además de los contratos con marcas de belleza y ser un símbolo internacional que inspira a miles de mujeres de todas las edades.