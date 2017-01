Malia Obama y su increíble aventura latinoamericana como voluntaria en Bolivia y Perú La primogénita de Barack y Michelle Obama pasó varias semanas en América del Sur, donde volvió a demostrar lo bien que habla español

Después de haberse graduado del colegio Sidwell Friends School, Malia Obama ha comenzado a escribir las páginas de una nueva etapa de su vida. Con eso en mente, la joven de 18 años de edad decidió tomarse un año sabático para viajar y ganar experiencias fuera del mundo académico antes de comenzar sus estudios universitarios en Harvard. Así es que la primogénita de Barack y Michelle Obama dio rienda suelta a una aventura que la llevó, además que a Europa y África, a vivir una experiencia única en Latinoamérica, tal y como reveló New York Times.

VER GALERÍA

Malia Obama, quien habla español con fluidez, viajó a Bolivia y Perú a través del programa Andes and Amazon de Where There be Dragons, una agencia especializada en organizar viajes para jóvenes para hacer trabajo social alrededor del mundo. Gregario Mamani, uno de lo guías que acompañó al grupo de adolescentes en la caminata de cinco días por la Condillera Real boliviana, habló con New York Times y reveló que al principio no sabía para quién era el despliegue de seguridad: "Había una chica rubia, y supusimos que era la más importante”. Luego, se enteraron que en el grupo estaba la hija del Presidente de Estados Unidos, a quien describió diciendo: "Ella era muy humilde, habladora, hablaba español muy bien y estaba hipnotizada por el paisaje boliviano”.

Durante los 83 días que duró el viaje, Malia visitó un pequeño pueblo boliviano llamado Tiquipaya, en donde disfrutó de la estancia en la casa de una familia local que le abrió las puertas para compartir con ella sus cenas tradicionales y sus celebraciones, según informó el sitio de Univision.

VER GALERÍA

La emoción de Barack Obama al hablar de su familia en su último discurso como Presidente de Estados Unidos

Convertida en una de las adolescentes más influyentes del mundo, Malia Obama cumple 18 años de edad

Malia es la perfecta traductora de su padre Barack Obama en Cuba

Mientras que en la noche del 8 de noviembre pasado, su padre, Barack Obama, seguía en la Casa Blanca el vertiginoso recuento de votos para conocer quién sería su sucesor, Malia seguía las elecciones desde una pizzería en Bolivia. Sentada en una mesa larga, la joven siguió el minuto a minuto de la contienda electoral. "Cuando yo la vi me llamó la atención por lo altísima que es, nosotros somos pequeñitos, y yo le dije a mi esposo: ‘Ella se parece a la hija de Obama’, pero él no me creyó. Luego, un señor americano que había hecho la reserva nos pidió una sala para que el grupo de jóvenes pudieran ver la televisión y como teníamos cable pusieron las elecciones", dijo Miriam Zurita, dueña de la pizzería Villa Esperanza. La foto de la hija del Presidente número 44 de Estados Unidos en la pizzería es una de las tantas imágenes que salieron a la luz del viaje de la joven, entre las que se la ve rodeada de impresionantes paisajes de montaña con amigos y con gente local riendo, posando, caminando y bromeando.