Los símbolos en la ceremonia de juramento de Donald Trump Para su juramento, Trump utilizará dos Biblias; la suya y la del ex presidente Abraham Lincoln

Todo está listo para que este viernes 20 de enero comience una nueva era en la historia de Estados Unidos. Donald Trump llegó a Washington DC al medio día y dio comienzo a los actos inaugurales, entre ellos una visita al cementerio de Arlington y un concierto en el Lincoln Memorial. En unas horas, se llevará a cabo su investidura presidencial y el Comité Inaugural Presidencial ha revelado algunos curiosos detalles sobre esta ceremonia. Para su juramento ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, Trump utilizará su Biblia y la de Lincoln, misma que Barack Obama utilizó en su juramento en 2013. En esa ocasión, Obama también juró con la Biblia de Martin Luther King Jr.

El Capitolio está resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad para este viernes 20 de enero. Foto: Getty Images

Trump recibió su Biblia de parte de su madre el 12 de junio de 1955, tras su graduación de la escuela primaria Sunday Church de la primera iglesia presbiteriana de Nueva York York. La portada está grabada con su nombre y está firmada por los funcionarios de la iglesia y está inscrita con el nombre de Trump y los detalles de cuando fue presentado, indicó un comunicado difundido por el comité.

Obama hizo su juramento presidencial en 2009 con la Biblia de Lincoln y con la de Martin Luther King Jr. Foto: Getty Images

La Biblia de Lincoln, la cual forma parte de las colecciones de las librerías del Congreso, fue adquirida en la primera inauguración del presidente Abraham Lincoln por William Thomas Carroll, Secretario de la Suprema Corte. “La Biblia está encuadernada en terciopelo borgoña con un borde de metal blanco con oro a lo largo de los bordes en las cubiertas”, indicó el comité a través de un comunicado oficial. Boris Epshteyn, el director del Comité Inaugural Presidencial dijo el 11 de enero, antes de que se revelaran los detalles de las Biblias que usará Trump, que la 58ª inauguración presidencial estará llena de símbolos.

Esta es la Biblia de Lincoln, con la que varios presidentes han hecho su juramento. Foto: Getty Images

Epshteyn, director del comité organizador, dijo que la celebración de la inauguración de Trump durará menos que las de otros años, pues quiere entrar a la oficina lo antes posible. Trump tiene planeado acudir a tres bailes, en contraste con Obama, quien atendió a 10 bailes en 2009 y el ex presidente George W. Bush, que asistió a ocho bailes en su primera inauguración.

Trump jurará en la Biblia que usó Abraham Lincoln. Foto: Getty Images

Jim Bendat, uno de los expertos en historia de inauguraciones presidenciales y autor del libro Democracy's Big Day: The Inauguration of Our President, 1789-2013, dijo que el hecho de incluir elementos históricos en la inauguración es simbólico, pues demuestra la manera en la que el país ha evolucionado y al mismo tiempo, se desea seguir conservando las tradiciones. A lo largo de las 57 ceremonias inaugurales en la historia de Estados Unidos se han incluido diversos objetos de importancia histórica, como la silla de George Washington o un mechón de cabello de Abraham Lincoln.

Teddy Roosevelt llevó un medallón con un mechón de cabello de Lincoln, pues lo admiraba mucho. Foto: Getty Images

George Washington, quien gobernó el país de 1789 a 1797, se sentó en una silla durante su inauguración en 1789 y se ha conservado a través de los años, e incluso se ha utilizado en otras inauguraciones. Ulysses S. Grant la usó en 1873, al igual que James Garfield en 1881.

En 1905, cuando Teddy Roosevelt juró como presidente, mantuvo cerca de él un mechón de cabello de Lincoln. John Hay, secretario de estado de Roosevelt, trabajó 40 años antes con Lincoln, y le envió a Teddy un relicario con cabello del ex presidente. Roosevelt era un gran admirador de Lincoln y estaba tan inspirado por el detalle de Hay, que lo llevó condigo en su ceremonia de juramento.