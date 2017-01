El viernes 20 de enero se convertirá en el 45º presidente de los Estados Unidos Donald Trump da inicio a los actos oficiales en Washington DC, un día antes de su investidura presidencial El futuro presidente de los Estados Unidos estuvo acompañado en ambos eventos por su familia

Previo al gran día de la investidura presidencial en el Capitolio, el presidente electo Donald Trump llevó a cabo este jueves algunas actividades que marcan la inauguración de su administración. Por la tarde, cerca de las 3PM hora local, visitó el Cementerio Nacional de Arlington en compañía del vicepresidente electo Mike Pence. Ahí, llevaron una ofrenda floral y rindieron un solemne homenaje a los soldados caídos y a los veteranos de guerra.

Trump y Pence en la tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington. Foto: Getty Images

Trump aterrizó en la base aérea Andrews unos minutos después del medio día. Horas después de su llegada, el presidente electo se dirigió al cementerio, localizado cerca del río Potomac, en las proximidades de El Pentágono, en Virginia. Junto con Pence, el presidente electo dio inicio a la ceremonia a las 3:30pm y colocaron una corona de flores en la tumba del Soldado Desconocido, hicieron una guardia de honor y guardaron un minuto de silencio. Durante el acto, ambos estuvieron acompañados por sus familias. En la ceremonia estuvo presente la esposa del futuro mandatario, Melania Trump, así como cuatro de sus cinco hijos: Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump y Tiffany Trump.

El futuro presidente de los Estados Unidos con su esposa. Foto: Getty Images

Tras la breve ceremonia, Trump participó en el segundo acto inaugural en el Lincoln Memorial donde se dirigió hacia sus simpatizantes y tras unas palabras, dio paso a un concierto, que contó con artistas como Toby Keith, Lee Greenwood, Jon Voight, Frontmen Country, DJ RaviDrums, The Piano Guys y Sam Moore. En el evento, denominado Make America Great Again! Welcome Celebration, se dieron cita miles de personas, que celebraban la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Toby Keith en el concierto del Lincoln Memorial. Foto: Getty Images

“Nunca ha existido un momento como este, y es algo muy especial”, dijo Trump al final del concierto, el cual apreció desde las escalinatas del monumento, junto con su esposa y el resto de su familia. Al dirigirse hacia sus seguidores, el futuro presidente de los Estados Unidos habló sobre su campaña, su victoria y del apoyo que recibió de los votantes. “Ya no serán olvidados nunca más”. Al final del concierto, hubo una magnífica demostración de fuegos artificiales.

Los Trump en las escalinatas del Lincoln Memorial. Foto: Getty Images