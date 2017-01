Aunque la cuenta fue de $87, una mesera recibió $1000 de propina: “Me confirmó que no era un error y empecé a llorar” Jennifer Pietsch, una mesera canadiense, recibió $1000 de propina aunque el cliente solamente debía $87

“Yo pensé que era una equivocación”, dijo Jennifer Pietsch, una mesera canadiense, al ver que uno de sus clientes le había dejado $1000 de propina aún cuando solamente debía $87.15. “Pero ella me confirmó que la cantidad era correcta e inmediatamente me puse a llorar; se lo agradecí”, contó la estudiante de 20 años al diario ABC.

VER GALERÍA

La obra de caridad sucedió en Manitoba, Canadá, dentro de un restaurante llamado Mongo’s Grill. “Estábamos muy atrasados en la cocina y todo se estaba demorando”, asegura Jennifer, “entonces me dio mucha ansiedad y me empecé a estresar”. La buena samaritana intuyó que la mesera no la estaba pasando bien y se compadeció de ella, contó Jennifer: “La mujer me dijo que ella solía ser mesera y que comprendía la situación por la que yo estaba pasando”.

La inmensa propina ha sido una gran ayuda para Jennifer, quien también es cajera en un supermercado, pues “apenas le alcanza” para cubrir sus gastos. “Usé el dinero para pagar algunos préstamos”, aseguró la estudiante. Con la emoción de lo que ocurrió, a la joven canadiense se le olvidó preguntar por el nombre de aquella mujer tan generosa. Pero gracias a una publicación de Facebook, Jennifer dió con su benefactora: Lisa Julia Holgate.

VER GALERÍA

Tras ser entrevistada, Lisa reveló que decidió obsequiar semejante propina a Jennifer “porque creo que es una buena persona y vi que estaba trabajando muy duro. Se la merece”. La noticia rápidamente se hizo viral y Lisa ha sido felicitada por miles de usuarios debido a su gran bondad.