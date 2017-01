El ex presidente George H.W. Bush ha sido hospitalizado y no podrá acudir a la toma de poder de Donald Trump Por su parte, el todavía Presidente electo deseó una pronta recuperación al ex mandatario y su esposa

Washington DC se prepara para la ceremonia en la que Barack Obama dejará de ser el Presidente de Estados Unidos para dar paso a Donald Trump. A dos días de la toma de poder, se ha dado a conocer la noticia de la hospitalización del ex presidente George H.W Bush y su esposa Barbara Bush.

Tal y como informó el miércoles pasado Jim McGrath, vocero de la familia, en un comunicado a CNN, el ex mandatario, de 92 años de edad, fue internado en el Hospital Metodista de Huston, Texas, debido a “un problema respiratorio agudo derivado de la neumonía que padece”. George H.W Bush fue sometido a un procedimiento quirúrgico para “proteger y limpiar sus vías respiratorias”. Además, el portavoz reveló que la ex Primera Dama, de 91 años de edad, también había sido ingresada al mismo centro médico como medida de precaución después de experimentar un episodio de “fatiga y tos”.

Así mismo, el miércoles pasado se dio a conocer una carta que George H.W Bush había enviado al aún Presidente electo en la que se disculpaba por no poder acudir a la ceremonia de toma de posesión del 20 de enero. "Mi médico me dice que si me siento al aire libre en enero, probablemente terminaré varios metros bajo tierra. Lo mismo le pasa a Barbara", bromeó el ex presidente en la misiva que fue difundida por varios medios.

Por su parte, Donald Trump hizo uso de las redes sociales para desear una pronta recuperación al ex presidente y su esposa. "Deseo una rápida recuperación para George y Barbara Bush, ambos hospitalizados. ¡Gracias por su maravillosa carta!", escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

