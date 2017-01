Hermana de Selena Quintanilla explota contra la periodista María Celeste Arrarás

Suzzette Quintanilla, hermana de la fallecida cantante Selena Quintanilla, utilizó sus redes sociales para mostrar su desacuerdo con el proyecto de hacer una serie basada en un libro escrito por la periodista María Celeste Arrarás. La presentadora de Al Rojo Vivo anunció que su texto, El Secreto de Selena -lanzado en 1997- será llevado a la pantalla chica en formato de una serie. A través de un video corto publicado en sus redes, Quintanilla expresó: “Mucha gente quizás pensó que no iba a decir nada al respecto porque le huyo a la negatividad, pero esto es diferente. María Celeste eres una basura y tu libro está basado en mentiras. Tu fuente es la persona que mató a mi hermana, que le disparó en la espalda y la dejó morir. Me da asco".

En marzo próximo, se cumplen 22 años de la muerte de la famosa cantante. Foto: Grosby Group

Ante estas declaraciones, la periodista respondió con una carta abierta en Facebook, Instagram y Twitter en la que explica que su libro está basado en una rigurosa investigación periodística.

La carta de Arrarás, dice así:

Con todo respeto los invito a que no se dejen cegar por personas que llaman a un boycott de mi libro El Secreto de Selena y de la mini serie basada en el libro que verán en el futuro en las pantallas de televisión. Ese boycott está basado en la premisa errónea de que escribí el libro basándome en el testimonio de la asesina Yolanda Saldívar y que lo hice para ganar dinero explotando la memoria de la querida Selena. Ambas premisas son completamente falsas y la mejor evidencia de ello es que Yolanda Saldívar se enfureció muchísimo tras leer el libro que la delata como la persona que le mintió y manipuló a Selena hasta su último respiro.

La periodista difundió una carta para los fans de la estrella. Foto: Instagram María Celeste Arrarás

Para aquellos que, tal vez, no lo recuerdan desde el primer día done 100% de las ganancias del libro. No recibí un solo centavo. Aunque no estaba en la obligación de hacerlo, fue mi decisión para demostrar que el libro es producto de una investigación seria y extensa, nunca fue un vehículo para obtener dinero. Lo escribí escuchando la música de Selena de fondo y con todo el respeto que su memoria merece.

La periodista explicó que su libro está basado en investigación sólida y que no cuenta mentiras sobre la fallecida cantante. Foto: Grosby Group

Todo lo que sale en el libro fue confirmado con varias fuentes, no con una ni con dos. Por eso nadie jamás ha podido demandar. Llevo 30 años de carrera porque siempre me he destacado por la seriedad que le pongo a mis proyectos. Mi meta con el libro fue compartir las conclusiones de mi investigación que incluye miles de documentos legales, testimonios, informes policiales y entrevistas. Todo eso me dio una idea clara de que llevo a Selena a su trágica muerte de cómo fueron sus últimos días y de por qué Saldívar le disparo.

No soy la primera ni la única periodista que escribe un libro basado en su trabajo. Se han publicado infinidad de libros sobre famosos que han muerto y sobre las circunstancias de su muerte. Por ejemplo hay libros sobre las muertes de John F Kennedy, Marilyn Monroe, Natalie Wood-entre otros. Tengo la conciencia tranquila de que escribí el libro para proveerle un cuadro completo de lo que vivió Selena a sus millones de fans. No hay una sola página que le falte el respeto ni manche su nombre. (Ojo-comentarios ofensivos serán borrados y la cuenta del usuario será bloqueada).

Suzzette Quintanilla con sus padres, Abraham y Marcela Quintanilla. Foto: Getty Images

Esta no es la primera vez que un libro o serie sobre la vida de la fallecida 'Reina del Tex-Mex' causa polémica. Hace unos meses, el viudo de la cantante, Chris Pérez, anunció que su texto, Para Selena con Amor (2012) sería llevado a la televisión como una serie. Tras adquirir los derechos televisivos Endemol Shine North America, Major TV y Blue Mariachi, -ésta última, compañía productora de Pérez- se anunció que desarrollarán la serie para el público en inglés y en español. El padre de la artista, Abraham Quintanilla, presentó una demanda contra Pérez y espera que la justicia lo favorezca para que no se utilicé el nombre ni la imagen de su hija.