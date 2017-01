¡Felicidades! Ya nació el bebé de Anahí y Manuel Velasco

De acuerdo con la información difundida en el programa Hoy (Televisa), se reporta el nacimiento del bebé de Anahí y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Según diversos medios mexicanos, el hijo de la cantante y el político nació el martes 17 de enero por la noche, a las 10:30pm hora local. El periódico Reforma indica que el pequeño Manuelito pesó 2.6 kilos y midió 49 centímetros. También agrega que nació por parto natural y que madre e hijo se reportan estables.

VER GALERÍA Para Anahí es su primer hijo y está radiante de felicidad. Foto: Instagram Anahí

En redes sociales, los seguidores de la ex RBD están de lo más alegres y no han hecho otra cosa más que enivar a la nueva mamá los mejores deseos para su ella y su bebé. Hace unas horas, la intérprete publicó en su cuenta de Instagram una hermosa fotografía de su pancita y no dio pistas sobre el alumbramiento de su bebé. En sus últimas fotografías en dicha red, la también actriz dejó ver lo mucho que estaba disfrutando de los últimos meses de su embarazo, pues su timeline estaba lleno de hermosas imágenes con su baby-bump.

VER GALERÍA A lo largo de su embarazo, la cantante tuvo bien informados a sus seguidores sobre su estado. Foto: Instagram Anahí

Manuelito fue un bebé muy deseado por la pareja. A principios de enero del 2016, la cantante contó que durante la visita del Papa Francisco a México, ella se acercó a él y compartieron un momento muy especial. El Sumo Pontífice le dijo a la estrella de 33 años que la tendría en sus oraciones para que se convirtiera en madre. En entrevista con TVyNovelas, habló sobre las profundas palabras que el sacerdote le dedico: “(Me dijo) Que rezaría para que llegara mi bebé. Que Dios tenía un tiempo perfecto”.