Donald Trump jurará como presidente el próximo viernes 20 de enero Barack Obama felicita a Michelle Obama por su cumpleaños, el último que celebrará en la Casa Blanca La Primera Dama de los Estados Unidos cumple el día de hoy 53 años de edad

En su último cumpleaños como Primera Dama de los Estados Unidos, Michelle Obama recibió una cálida felicitación por su cumpleaños. El presidente Barack Obama utilizó su cuenta de Twitter para felicitar a su esposa, quien el día de hoy cumple 53 años de edad. El mandatario le dedicó las siguientes palabras: "Para la chica del lado sur que asumió un rol que nunca buscó y lo hizo a su manera: Feliz cumpleaños, Michelle. Te amo".

VER GALERÍA En octubre pasado, los Obama cumplieron 24 años de casados. Foto: Getty Images



El tierno mensaje de cumpleaños estaba acompañado por una fotografía de ambos, la cual fue tomada en enero de 2009, en su primer baile inaugural. En la imagen, ambos son transportados en un cochecito especial y sonrientes, saludan a la cámara. Para Michelle, este cumpleaños es uno muy especial, pues será la última vez que sople las velas de su pastel entre los muros de la Casa Blanca, lugar en el que vivió por años al lado de su marido y sus hijas, Malia y Sasha Obama.

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn

— President Obama (@POTUS) 17 de enero de 2017

En sus ocho años como Primera Dama, Michelle Obama se convirtió en una figura trascendental y una de las mujeres más queridas y apreciadas de Estados Unidos y del mundo entero. En el discurso de despedida de su esposo, éste le dedicó unas hermosas palabras, en las que destacó lo importante que ella ha sido en los más de 25 años que llevan juntos.

- El emotivo discurso de despedida de Michelle Obama: ‘Ser su Primera Dama ha sido el mayor honor de mi vida’

- Michelle Obama y la nostálgica decisión sobre el vestido que usó en el último discurso de su esposo

“Has desempeñado un papel que no habías pedido y lo hiciste a tu manera, con elegancia, coraje, estilo y buen humor... Hiciste de la Casa Blanca un lugar que le pertenece a todos. Las nuevas generaciones tienen metas más altas porque tú has sido su modelo”, dijo el Presidente visiblemente emocionado. "Haces que me sienta orgulloso y haces que el país se sienta orgulloso también", dijo.

VER GALERÍA La administración de Barack Obama terminará el próximo 20 de enero. Foto: Getty Images



Michelle LaVaughn Robinson nació el 17 de enero de 1964 en la ciudad de Chicago, Illinois. Estudio leyes en las universidades más prestigiosas del país, en Princeton y Harvard. Luego de concluir sus estudios universitarios, entró a trabajar a un despacho de abogados de gran renombre y fue ahí donde conoció a Barack Obama. En aquél entonces, el joven Obama estaba a su cargo y tiempo después la carrera profesional de él despegó, hasta convertirse en senador por el estado de Illinois. En 2005 arrancó su carrera en el Senado y tres años después renunció al cargo para contender por la presidencia. En enero de 2009, y del brazo de su esposa, Barack Obama llegó a la Casa Blanca, convirtiéndose en el primer presidente afroamericano.