El emocionante reencuentro de Kamiyah con sus padres biológicos, 18 años después de ser secuestrada Tenía tan solo 8 horas de vida cuando fue raptada por una mujer que se hizo pasar por enfermera y que la crió con otro nombre

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y bien podrían decirlo los padres de Kamiyah Mobley, quienes nunca se dieron por vencidos y por fin se reencontraron con su hija, 18 años después de ser secuestrada. La pequeña tenía solo 8 horas de vida cuando una mujer entró en el hospital donde su madre había dado a luz haciéndose pasar por enfermera y la raptó en Jacksonville, Florida.

Kamiyah Mobley está intentando asimilar toda la información. Gloria Williams, la mujer que la crió desde que tiene uso de razón, no es su madre sino alguien que la arrebató de sus verdaderos progenitores horas después de su nacimiento cuando entró al hospital haciéndose pasar por una enfermera. Desde ese terrible momento, los padres biológicos de Kamiyah comenzaron una larga búsqueda. La policía trabajó en más de 2.500 pistas que no llevaron a ningún lado hasta que una prueba de ADN les ha cambiado la vida arrojando el resultado más anhelado: habían encontrado a su hija.

Por fin, la familia biológica pudo reencontrarse con la joven, quien, según informa Telemundo 51, viajó recientemente a Florida desde Carolina del Sur para conocerlos. Indudablemente el encuentro estuvo lleno de emociones y así fue como Craig Aiken, su padre biológico, intentó describirlo: "El primer encuentro fue hermoso. Fue maravilloso. Es difícil poner en palabras cómo me siento ahora. Solo estamos tratando de procesar lo ocurrido: 18 años. Va a ser difícil recuperar eso. No lo puedo describir”. Luego, agregó: "Siempre esperé que este día llegara y recé por ello. Nunca me rendí, nunca perdimos la esperanza, no importa el tiempo que haya pasado”.

Aunque todo esto fue muy anhelado por la familia biológica Kamiyah, la joven está intentando asimilarlo, así como también el hombre que la crió pensando que era su padre. Al parecer, Gloria Williams sufrió un aborto pocos días antes de hacerse pasar por enfermera y secuestrar a Kamiyah, a la que crió como Alexis Manigo. Por su parte, Kamiyah ha recurrido a su perfil de Facebook para disculpar a quien la robó de bebé, pero a la que ella llama 'mamá'."Mi madre me ha dado todo lo que he necesitado y más, no es una criminal”. Ahora, Gloria Williams será extraditada a Florida, donde tendrá que enfrentarse a cargos penales por secuestro.