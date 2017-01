Billonario ruso organiza tremenda boda para su nieta con estrellas como Elton John y Mariah Carey Entre la lista de invitados se encontraba el mismísimo Antonio Banderas, quien dedicó unas palabras a los novios

Por una nieta, un abuelo es capaz de todo, incluso de ofrecer una tremenda boda con invitados del más alto nivel. Valery Kogan, un billonario ruso de 65 años de edad, organizó un lujoso enlace matrimonial para su nieta Irene Kogan, de 19 años, quien se casó el sábado pasado con Daniel Kevey. La ostentosa celebración fue llevada a cabo en el London’s Landmark Hotel, donde el costo aproximado por una noche en la suite presidencial es de mil 750 dólares.

My baby got married 😍

A video posted by Irina (@eriiisha) on Jan 16, 2017 at 9:13am PST

A video posted by Irina (@eriiisha) on

Para amenizar el festejo, el magnate ruso contrató a Mariah Carey y a Sir Elton John. La intérprete cantó la balada We Belong Together para los recién casados. Varios de los invitados compartieron en sus redes sociales fotos y videos del pomposo festejo. Según los reportes del Daily Mail, Mariah y Elton recibieron $4.2 millones de dólares por participar en el evento privado. El cantante inglés realizó un set de 12 canciones y entre ellas, dedicó Tiny Dancer a la joven y enamorada novia. “Ésta (canción) es para Irene. Ella no es tan pequeña, pero todos sabemos que es una muy buena bailarina porque la pude ver desde aquí abajo”, comentó el intérprete.

Mariah Carey🎤#wedding #london #mariahcarey

A video posted by tatevik🇦🇲 (@tatevikkar) on Jan 15, 2017 at 12:36pm PST

A video posted by tatevik🇦🇲 (@tatevikkar) on

A la fiesta también acudió Antonio Banderas, quien dirigió unas palabras a los novios, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Además de disfrutar del romanticismo de Mariah Carey y Elton John, los invitados movieron las caderas al ritmo del DJ Marc Ronson.

#antoniobanderas#greatspeech#wedding #london

A video posted by tatevik🇦🇲 (@tatevikkar) on Jan 15, 2017 at 2:08pm PST

A video posted by tatevik🇦🇲 (@tatevikkar) on

También se contó con la presencia de estrellas de origen ruso como Stas Mikhailov y Filipp Kirkorov, quienes son poco conocidos en Reino Unido, pero que han vendido millones de discos en Rusia.

VER GALERÍA Antonio Banderas con Filipp Kirkorov. En la otra foto, Marc Ronson junto a los recién casados. Fotos: Instagram



La novia vistió un exquisito diseño de Ralph & Russo, una de las firmas británicas más exclusivas, la cual ha sido utilizada por estrellas como Beyoncé, Angelina Jolie y hasta las mismísimas princesas de Qatar.

Сэр ЭЛТОН ДЖОН #eltonjohn 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻⭐️⭐️⭐️👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽#london #wedding

A video posted by IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial) on Jan 14, 2017 at 2:53pm PST

A video posted by IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial) on

Los invitados degustaron un delicioso menú con platillos elaborados con ingredientes selectos: ensalada de queso de cabra y nueces confitadas, una tártara de atún aleta amarilla, risotto de setas al estragón, lubina en salsa de caviar, pechuga de pollo a las finas hierbas con salsa de trufas, filete de ternera con puré de chalottes ahumados, sorbete de limón con ron y especias y una tarta de peras y pistaches con ganache de chocolate y vainilla.

VER GALERÍA Las elegantes mesas estaban adornadas de esta manera. ¡Cuánto cuidado en los detalles! Foto: Instagram



¿Quién es Valery Kogan y cómo pagó la boda de su nieta? El empresario es uno de los hombres más ricos de Rusia y es uno de los mayores inversionistas del aeropuerto Domodedovo, en Moscú, el más grande de Europa del Este. Su fortuna se estima en más de dos billones de dólares y su emporio inmobiliario está formado por lujosas propiedades en Israel y Estados Unidos.