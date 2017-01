Salen a la luz más detalles sobre los delincuentes implicados en el traumático asalto a Kim Kardashian en París La investigación policial dio con la detención de una banda conformada por varios hombres, de entre 50 y 72 años de edad, que cuentan con antecedentes por agresión, robo y tráfico de drogas

Fue en la madrugada del 3 de octubre del año pasado cuando cinco hombres armados vestidos de policía irrumpieron en la habitación de hotel en la que se hospedaba Kim Kardashian en París y le robaron casi 11 millones de dólares en joyas, entre otras cosas. Tras meses de investigación, la policía ha detenido a los culpables del asalto, de los que cada vez se conoce un poco más.

La banda señalada como autora del robo millonario está conformada por unas cinco personas, sin contar los cómplices, de entre 50 y 72 años de edad que poseen antecedentes penales, tal y como ha publicado Le journal du dimanche. Según ha explicado uno de los investigadores a Le Figaro, los delincuentes “cometieron algunos errores” que ayudaron a la policía a dar con ellos como por ejemplo haber dejado rastros de ADN, el hecho de haber perdido joyas después de que la bolsa se enganchara el radio de una bicicleta y la pista de las joyas robadas que fueron vendidas en Amberes.

La investigación, que comenzó inmediatamente después del robo, llevó a la detención de 17 personas en París, la Provenza y la Costa Azul, de los cuales 10 fueron imputados y metidos en prisión. Los delincuentes principales, quienes ya tienen antecedentes por agresión, robo y tráfico de drogas, son: Aomar Ait, apodado "el viejo Aomar", de 60 años y detenido anteriormente por robo de coche y agresión; Pierre Bouainère, Pierrot, de 72 años, veterano de la mafia marsellesa apodado "la anguila"; Didier Dubreucq, "ojos azules", de 62 años, condenado en el pasado por un tema relacionado con las drogas; François D., "el grande", de 54 años, y Yunice Abbas, de 63 años.

Por otro lado, Le journal du dimanche ha revelado algunos fragmentos de la declaración de Kim Kardashian en la que contó a la policía lo ocurrido la madrugada del asalto. “Uno de los ladrones me preguntó (en inglés) con mucho acento francés dónde estaba mi sortija y le respondí que no lo sabía. Sacó un arma y le mostré la sortija. Apuntaba el arma hacia mí y cogió la sortija. Llevaba guantes. Luego me preguntó dónde estaban las joyas y el dinero”, relató la socialité, quien luego brindó más detalles de lo que sucedió esa noche diciendo: “Me tiraron sobre la cama. Me ataron y me pusieron cables y cinta adhesiva en las manos. Luego en la boca y en las piernas. Me llevaron al baño, en concreto a la bañera”. Además, en los avances de la nueva temporada de Keeping up with the Kardashians que publicó el portal E! News se pudo ver a la celebrity de 36 años de edad expresando entre lágrimas: “Pensaba que me iban a disparar por la espalda. No había forma de escapar. Me afecta mucho pensar en ello”.