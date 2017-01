Justin Bieber evita hablar del nuevo romance de su ex novia, Selena Gomez con The Weeknd

Por más de cuatro años, Selena Gomez y Justin Bieber vivieron un intenso, pero muy intermitente romance. Tras romper de manera definitiva, ambos salieron con diferentes personas, pero ninguna de sus conquistas habían causado tanto revuelo. La semana pasada salieron a la luz unas imágenes de 'Sel' muy cariñosa con The Weeknd, luego de tener una cita en el famoso restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica. La parejita estaba beso y beso y no les importó la presencia de los paparazzi, que en cada oportunidad que tenían, disparaban su cámara para captar a los nuevos enamorados.

Las reacciones sobre los enamorados no se hicieron esperar; y todos estaban pendientes de lo que diría Justin Bieber. El cantante fue interceptado por la prensa a la salida de un restaurante en Los Ángeles. Estaba acompañado por su amigo, el modelo Patrick Schwarzenegger y la novia de éste, Abby Champion. Cuando salió del lugar, ‘Biebs’ fue abordado por los medios, quienes insistentemente le preguntaban su opinión acerca del nuevo romance de Selena con Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd.

“Justin, ¿estás al tanto de la relación entre Selena y The Weeknd?, ¿estás bien con eso?, ¿te importa?”, fueron algunos de las preguntas que los reporteros le hicieron al intérprete de Sorry. El joven de 22 años no se detuvo para contestar las preguntas de los reporteros acerca de la nueva relación sentimental de su ex, y se dirigió directo a su automóvil, con un semblante muy serio. El portal TMZ publicó un video sobre el encuentro del canadiense con la prensa.





A todos cayeron de sorpresa las fotografías de Selena Gomez y The Weeknd, en especial a su ex novia, la modelo Bella Hadid. Esta nueva ilusión amorosa podría traerle algunos problemas a la cantante con sus amistades, en especial con Taylor Swift, pues Gigi Hadid, hermana de Bella, forma parte de su famoso squad. Por su parte, Bella ya le dio unfollow a Selena en Instagram y fuentes cercanas a las hermanas Hadid, aseguran que se sienten traicionadas por la intérprete de Hands to Myself, pues cuando estuvo alejada de los escenarios por depresión, ellas la apoyaron.

Bella y Abel Tesfaye terminaron su noviazgo de más de año y medio en noviembre pasado. Ambos se reencontraron en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show, en el que ella desfiló, mientras él amenizaba el show. Se dice que tan pronto como él quedó soltero, empezó a acercarse a Selena y fuentes cercanas a ambos aseguran que pasaron juntos las fiestas de Navidad y Año Nuevo.