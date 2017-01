Sasha Obama se aleja de la Casa Blanca y disfruta de unas vacaciones con amigas en Miami La hija menor de los Obama ha decidido tomarse unos días de descanso en la playa

Cada vez falta menos para que la familia Obama abandone la Casa Blanca, tras ocho años viviendo allí. Mientras que Barack Obama pasa sus últimos días como presidente en la famosa residencia, su hija menor, Sasha, eligió alejarse del revuelo que significa el traspaso de poderes el próximo 20 de enero a Donald Trump y tomarse unas merecidas vacaciones con amigas en Miami.

VER GALERÍA



Recordemos que fue mucho lo que se habló acerca de la ausencia de Sasha Obama en el último discurso de su padre como Presidente de Estados Unidos, quien, tal y como explicó un alto funcionario del Gobierno, no había podido acudir porque al día siguiente rendía un examen. Pero ahora parece que las jornadas de estudio quedaron atrás, ya que la joven de 15 años de edad pudo aprovechar de unos días de descanso en la playa. Así es que la hija pequeña de Barack y Michelle fue fotografiada en bikini junto a un grupo de amigas, entre ellas la nieta del vicepresidente Joe Biden, Maisy, en una playa de Miami, Florida. Siempre escoltada y protegida por su equipo de seguridad, se pudo ver a la joven divirtiéndose bajo el sol en medio de unos días de lo más movilizadores para todos.

VER GALERÍA



Como hermanas mayores: Barbara y Jenna Bush le escriben una tierna carta a Malia y Sasha Obama

La emoción de Barack Obama al hablar de su familia en su último discurso como Presidente de Estados Unidos

Faltan tan solo unos días para que los Obama abandonen la casa donde estuvieron viviendo los últimos ocho años, un paso que, de seguro, no será fácil. Recordemos que al llegar a la famosa residencia presidencial, Malia y Sasha eran unas adorables niñas de 10 y 7 años, respectivamente, y ahora se irán convertidas en unas hermosas jóvenes. Aunque ha pasado mucho tiempo de aquel día de 2008 cuando se convirtieron, junto a sus padres, el Presidente y la Primera Dama, en residentes de la Casa Blanca, éste no ha quedado en el olvido. Tal es así que las hijas del expresidente George W. Bush, Jenna y Barbara, quienes vivieron allí antes que ellas, quisieron recordarlo escribiéndoles una emotiva carta que en poco tiempo se volvió viral. "En ocho años han hecho mucho. Visto mucho. Se pararon frente a las puertas de la cárcel de Robben Island donde Nelson Mandela estuvo preso décadas. Viajaron a Liberia y Marruecos con su madre para hablar con niñas sobre la importancia de la educación...acudieron a cenas de estado, exploraron parques nacionales, conocieron a líderes internacionales..., todo mientras aún eran niñas, iban al colegio y hacían amigos”, son algunas de las palabras que Jenna y Barbara escribieron. "Están a punto de unirse a otro enrarecido club, el de los exprimeros hijos, una posición que ustedes no han buscado y que no tiene directrices. Pero ustedes tienen mucho que anhelar. Escribieron la historia de sus vidas más allá de la sombra de sus padres famosos, aunque siempre llevarán las experiencias de los últimos años”.

Aunque Barack Obama dejará de ser Presidente el próximo 20 de enero, la familia ha decidido permanecer en Washington D.C. hasta que Sasha termine sus estudios en la prestigiosa escuela privada Sidwell Friends. Por otro lado, Malia, quien ya ha terminado el colegio el año pasado, comenzará a estudiar en la universidad de Harvard después de que termine el año sabático que decidió tomarse.