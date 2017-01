¿El mejor consejo que te puede dar Salma Hayek? “Cometer un error puede ser tu mayor oportunidad” Cuando comete errores, Salma Hayek tiene un lema que le ha servido para superar la adversidad ante cualquier situación

Al ser entrevistada por el medio Goalcast, Salma hayek, la actriz jarocha de 50 años de edad, reveló cierto lema que siempre le ha funcionado para superar los momentos más difíciles: “No hay que temerle a los errores. Cometerlos es preferible a no hacer nada, no aprender nada y no evolucionar. Cometer un error puede ser tu mayor oportunidad. Si alguien se burla de ti por haber cometido un error, no dejes que hunda. Tienes que decirle ‘¿y qué?’ para quitarles el poder”.

La madre de Valentina Paloma recientemente publicó una foto con Penélope Cruz, una de sus mejores amigas, e insistió que al mal tiempo siempre hay que ponerle buena cara: “Aún cuando estamos tristes y desilusionados hay que tratar de hacer lo mejor que se puede con lo que se tiene”.

La amistad de Salma y Penélope es de varios años, pues aparte de haber filmado la película Bandidas hacer más de 10 años, hay tanta confianza entre estas dos actrices que en una ocasión la esposa de Javier Bardem hasta le cortó el cabello a la esposa de Francois-Henri Pinault:

"Cuando tenía nueve años, pasaba dos horas al día lavando y cortando pelo en el salón de belleza de mis papás. Al día de hoy, se lo hago a quien quiera que me se deje. Por ejemplo, a Salma, que es una de mis mejores amigas, le he cortado el pelo; incluso una vez se fue la luz en su casa y usamos una vela y así se lo corté. ¡Esa chica realmente me tiene confianza!", aseguró Penélope entre risas.

Salma también tiene sus dones y los dejó claros: “Su mamá tenía un salón, así que lo sabe hacer todo. Es muy buena maquillando, pero yo soy mejor. Yo gano en la categoría de maquillaje”, platicó a la revista InStyle.