La primera fotografía de Bárbara Bermudo, tras su salida de Univision

A una semana de que se revelara que Bárbara Bermudo ya no formaba parte de Univision, la presentadora reapareció en las redes sociales. Mario Andrés Moreno, esposo de la periodista, publicó una fotografía de ella con dos de sus tres adorables hijas. La encantadora instantánea estaba acompañada por el siguiente mensaje: “Buenos días a todos!!!! Gracias por sus mensajes, Aquí mi @barbarabermudo y dos de sus princesas. #tiempodecalidad (sic)”.

VER GALERÍA La presentadora luce feliz con sus hijas. Foto: Instagram Mario Andrés Moreno



Bermudo se veía sonriente, sosteniendo entre sus brazos a su hija Mia y a la pequeña Sofía, quien en agosto pasado cumplió un año de edad. Aunque no han sido días fáciles, la periodista trata de dar su mejor cara y seguir adelante. Sin duda, su esposo y sus tres hijas son su más grande apoyo para dejar atrás la amarga impresión que le ocasionó su inesperada salida de Primer Impacto, noticiario que presentó por 15 años.

VER GALERÍA Hasta hace unas semanas, Bárbara Bermudo presentaba el noticiario con su compañera, Pamela Silva Conde. Foto: Instagram Primer Impacto



Un allegado a la boricua de 41 años dijo que ella se encuentra en shock, pues no entendía porque la empresa había decidido no renovar su contrato. En tanto, su esposo publicó en sus redes sociales una fotografía de su familia y agradeció a todos por las muestras de apoyo y solidaridad hacia la madre de sus tres hijas. "Gracias por las inmensas muestras de cariño hacia mi esposa, que me hacen sentir muy orgulloso de ella y su extraordinario talento que nadie podrá opacar, muy pronto la verdad saldrá a la luz y el enemigo quedara desenmascarado, por ahora gracias de corazón #GodIsGoodAllTheTime (sic)".

VER GALERÍA Ahora, Jackie Guerrido da las noticias junto con Pamela Silva. Aún no se sabe si esto es definitivo. Foto: Instagram Jackie Guerrido



A lo largo de esta semana, el noticiario ha sido presentado por Pamela Silva Conde, acompañada de Jackie Guerrido. Hasta el momento no se sabe si la participación de Guerrido será de forma temporal o definitiva. Sin embargo, en redes sociales hay opiniones divididas sobre su presencia en el noticiario, pues hay quienes la apoyan y otros más, piden el regreso de Bermudo a la 'pantalla chica'.