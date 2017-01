El artista Richard Prince regresa los $36,000 que recibió por una imagen de Ivanka Trump Aunque sí creó la pieza, el artista se deslindo de la imagen para protestar la presidencia de Donald Trump, y comentó: “Este no es mi trabajo. No lo hice. Lo niego. Me deslindo. Es arte falso”

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos son un tema controvertido y hay quienes siguen — y seguirán — protestando victoria Donald Trump. Entre dichas personas se puede contar a Richard Prince, el artista americano que es conocido por tomar fotos de fotos, y cuyas creaciones se han vendido por millones de dólares en las subastas de Sotheby’s.

Hace un par de años Richard causó furor al montar una exposición de arte que mostraba imágenes tomadas de Instagram, las cuales fueron apropiadas sin pedir permiso a quienes las habían publicado. Aunque algunos de los usuarios de la red social estuvieron en contra del uso que le dio Richard a sus fotografías, otros celebraron su exposición, y entre esas personas se contó Ivanka Trump, quien felizmente posó al lado de la fotografía cuando fue expuesta.

Aunque no se ha revelado quién compró la imagen de Ivanka, esta semana Prince dio a conocer que había regresado los 36,000 dólares que recibió por ella en el 2014. El artista hizo la declaración en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de la foto con el siguiente mensaje: “Este no es mi trabajo. No lo hice. Lo niego. Me deslindo. Es arte falso”.

El estilo gramático del mensaje de Richard hace referencia al del mismo Presidente electo, quien tomará poder la siguiente semana en Washington. Entrevistado por el New York Times, el artista contó que decidió regresar el dinero “Porque es la una manera honesta de protestar. Es una manera de decidir lo que está bien y lo que está mal. Y lo que es buen arte, y arte malo. Decidí que los Trumps no son arte”.

Aunque ni Ivanka ni su personal quisieron comentar sobre el tema, un allegado a los Trumps sí confirmó que Richard había regresado el dinero. “No tengo idea si esto afectará el valor de la pieza y no es el punto”, declaró Richard, “pero ese no es el punto”. Según el artista, “así es como he decidido hacerles saber que no quiero que mi artes esté en sus manos. No quiero tener nada que ver con esa familia”.

