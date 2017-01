Kendall Jenner niega haber desactivado su red social para someterse a cirugías estéticas La hermana de Kim Kardashian niega haber pasado por el bisturí: “La gente empezó a decir ‘cerró su cuenta mientras le reconstruyen la cara,’ ¡pero es una locura!’”

Cuando algún famoso desactiva una — o todas — sus redes sociales, siempre provoca rumores y especulaciones por parte de sus fanáticos y los medios. Cuando eres Kendall Jenner, la administradora de una de las cuentas más populares de Instagram en todo el mundo, la atención de los fanáticos y los medios se multiplica por la milésima potencia, y los rumores rápidamente se convierten en acusaciones. Así mismo le sucedió a la hermana de Kim Kardashian el noviembre pasado, cuando decidió dejar la red social por un tiempo indefinido.

HAZ CLIC EN LA FOTO PARA VER LA GALERÍA

VER GALERÍA

“Cuando borré mi cuenta de Instagram en noviembre la gente empezó a decir ‘cerró su cuenta mientras le reconstruyen la cara,’ ¡pero es una locura!’”, aclaró la modelo en su propia aplicación de celular. “Creo que [los fans] hicieron referencia a la vez que Kylie y yo hicimos un livestream para nuestro libro. Teníamos que apresurarnos, así que permití que ‘Ky’ hiciera mi maquillaje. Yo nunca uso labial, salvo alguna ocasión en que me he aplicado uno rojo, y cuando digo ‘nunca’, realmente me refiero a que cuando uso brillo, es solamente brillo”, explicó Kendall.

VER GALERÍA

Según la hija de Caitlyn Jenner, decidió dejarse el maquillaje que le había puesto su hermana durante el livestream porque se encontraban en apuros: “Me deje el maquillaje puesto y salí a trabajar. Me ENCANTÓ el maquillaje. Yo nunca digo esto, pero me sentí bonita. Pero inmediatamente después empezaron a salir fotos de nosotros con titulares que decían ‘¡OMG, Kendall se hizo los labios y se reconstruyó toda la cara, los pómulos, la nariz!’ y dije ‘¡Es una locura!’”

VER GALERÍA

Si Kendall no dijo nada en su momento, asegura ella, fue porque “si lo hago, van a pensar que me estoy defendiendo y que seguramente si me sometí a todo eso. Kylie se sintió fatal así que publicó un video en SnapChat aclarando que todo era mentira”. Aún así, muchos usuarios de Instagram rápidamente hicieron comparaciones con fotos viejas de la modelo, y no quedaron satisfechos con las declaraciones de la famosa hija de Kris Jenner, pues aseguran que “definitivamente se ha sometido al bisturí, igual que sus hermanas”.