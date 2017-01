La manager de Mariah Carey le responde a Tommy Mottola: “Hace 15 años que él no maneja la carrera de nadie” Stella Bulochnikov, la manager de Mariah Carey, no se quedó callada tras escuchar las críticas que hizo Tommy Mottola sobre la infame presentación de su ex esposa en Times Square

La semana pasada Tommy Mottola causó furor entre los fanáticos Mariah Carey, su ex empleada y también ex esposa. En una entrevista publicada por el portal Page Six, Tommy aseguró que Mariah sigue siendo “la mejor voz dentro de la música pop que ha surgido en las últimas tres décadas”, pero también que la cantante debería contratar un personal “profesional y con más experiencia para que le ayuden con su carrera”. Sin duda alguna, el esposo de Thalía estaba haciendo referencia a la desastrosa presentación de Año Nuevo que dió Mariah Carey en Times Square. Entrevistada por la revista InTouch, Stella Bulochnikov, la actual manager de Mariah, no se quedó callada.

“¿Cómo se atreve? ¡Si hace 15 años que él no maneja la carrera de nadie! No podría caminar un solo día en nuestros zapatos”, comentó Stella, quien aclaró que desde que la cantante comenzó a trabajar con ella, “no ha tenido nada más que éxito desenfrenado”. Para quienes no la conocen, Bulochnikov se desarrolló en el mundo de la televisión, no la música, lo cual indica que ella podría ser quien convenció a Mariah de filmar su programa reality — otro aspecto de la carrera que Mariah que criticó Tommy.

“Yo jamás le aconsejaría hacer un ‘reality’ para la televisión. ¡No lo entiendo! Esas cosas no hacen nada para su credibilidad, su integridad o su inmenso talento”, declaró el ex jefe de Sony Music al diario Page Six. Por supuesto, los comentarios que más le molestaron al equipo de ‘Mimi’ fueron los que hizo el empresario sobre la manera en que se está manejando la carrera de su ex esposa: “Ninguno de estos problemas ocurrían en sus inicios cuando estaba con Sony, cuando se disparó al estrellato durante los primeros 10 años de su carrera. En aquel entonces todos los detalles eran cuidados meticulosa y metodológicamente”.

Esta semana Mariah declaró que se tomaría un retiro momentáneo de las redes sociales y del foco público para prepararse y centrarse en una gira, la cual comienza el próximo mes de marzo. Con las palabras “estoy deseando volver a cantar para ustedes” se despidió de sus fanáticos, quienes han escrito cientos de comentarios a esta decisión de la diva.