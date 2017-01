Lamar Odom no puede olvidar a Khloé Kardashian: ‘Quiero a mi esposa de vuelta’ El ex basquetbolista fue sincero y expresó que desea un futuro junto a la socialité

El año 2015 ha sido uno de los más duros para Lamar Odom, quien se debatió entre la vida y la muerte tras haber sido encontrado inconsciente en un local en Nevada. Después de tres días en coma, el ex basquetbolista comenzó a recuperarse y es hasta el día de hoy que continúa con ese proceso, tal es así que decidió empezar el 2017 con el pie derecho entrando por voluntad propia a un centro de rehabilitación. El ex atleta ahora mira con positividad y esperanza hacia el futuro, en el que desea volver a incluir, tal y como él mismo lo dijo, a su ex esposa Khloé Kardashian.

VER GALERÍA

Lamar Odom visitó recientemente el set del show The Doctors y allí reveló que todavía no ha podido olvidar a la socialité. “Siguiendo hacia adelante, cuando miras al frente ¿qué deseas?”, le preguntó el Dr. Travis Stork al ex jugador de los Lakers, quien tras una breve pausa respondió: "Mmm, ¿honestamente? Quiero a mi esposa de vuelta”.

Se desconocen qué tipo de efecto pueden llegar a tener estas palabras en Khloé Kardashian, quien parece haber encontrado la felicidad junto a su nueva pareja, Tristan Thompson, jugador del equipo de NBA Cleveland Cavaliers.

VER GALERÍA

Lamar Odom recuerda entre lágrimas sus momentos más difíciles: 'Estaba en un lugar oscuro’

Recordemos que Lamar Odom y la socialité de 32 años de edad sorprendieron a todos casándose en 2009 después de un mes juntos. Luego, tras cuatro años de matrimonio, en 2013, Khloé Kardashian pidió el divorcio. El proceso legal para poner punto final a la unión se volvió muy largo y recién culminó en diciembre pasado. Vale aclarar que en 2015, la empresario puso en pausa el trámite cuando el atleta fue encontrado inconsciente en una habitación en Nevada. En ese momento, Khloé y todo el clan Kardashian dejaron de lado sus compromisos para trasladarse y acompañar a Lamar Odom en ese momento tan difícil en el que luchaba por su vida. Fue cuando el ex basquetbolista se recuperó que la socialicé reanudó el proceso de divorcio.