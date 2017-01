Como hermanas mayores: Barbara y Jenna Bush le escriben una tierna carta a Malia y Sasha Obama Las hijas del ex presidente George W. Bush aconsejaron a las jóvenes Obama en su ruta tras la Casa Blanca.

En momentos en que Estados Unidos parece más dividido que nunca en su historia reciente debido al cambio de mando del próximo 20 de enero, las hijas del ex presidente George W. Bush demuestran que es posible buscar el cariño y la unidad por sobre las divisiones de los partidos políticos. Barbara y Jenna Bush, “primeras hijas” entre 2001 y 2009, y hoy convertidas en CEO de Global Health Corps y corresponsal del TODAY Show, respectivamente, escribieron una luminosa y cariñosa misiva abierta a Malia y Sasha Obama a través de la revista TIME.'

Sasha y Malia, de 3 y años, respectivamente, en 2004.

“Malia and Sasha, hace ocho años, en un frío día de noviembre, las recibimos en la escalinata de la Casa Blanca”, comienzan escribiendo Barbara y Jenna, mellizas de 35 años. “Ambas vimos en sus ojos luz y cautela mientras miraban su nuevo hogar”.

“Cuando se deslizaron por la baranda del solarium, tal como habíamos nosotros a los 8 años, y nuevamente a los 20 cuando perseguíamos nuestra juventud, nos contagiamos de su alegría y risa”, añaden.



Las mellizas Bush tienen hoy 35 años.



Luego las Bush repasan todo lo que han hecho Malia y Sasha en estos 8 años —viajes oficiales, cenas de Estado, caminatas en parques nacionales— para enfatizar que durante todo ello, “se tuvieron la una a la otra, tal como nosotras. Ahora van a ingresar a otro extraño club, el de las ex Primeras Hijas—una posición que no buscaron y para la cual no existen directrices. Pero tienen tantas cosas por delante. Van a escribir la historia de sus propias vidas, más allá de la sombra de sus famosos padres, pero siempre llevarán con ustedes las experiencias de estos ocho años”.

Ahí comienza el mensaje central de Barbara y Jenna—un mensaje de esperanza e inspiración para lo que viene por delante. Un mensaje escrito como si fueran sus hermanas mayores en este camino.

“Disfruten la universidad”, agregan, especialmente refiriéndose a Malia, que se toma un año sabático antes de ingresar a Harvard. “Todo el mundo sabe que nosotros lo hicimos. Y ya no tendrán el ‘peso del mundo’ en sus jóvenes hombros. Exploren sus pasiones. Aprendan quiénes son. Cometan errores: tienen derecho a hacerlo. Y sigan rodeándose de amigos leales que saben quiénes son, las adoran y las protegerán con todo lo que tienen”.

“Quienes las juzgan, no las quieren”, sentencian, “y sus voces no deberían importar. Lo único importante son sus propios corazones”.