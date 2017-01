Jaden Smith quiere abandonar Los Ángeles porque falló en su examen para conducir El chico de 18 años de edad asegura que le falló a su padre y después ofreció un inspirador discurso sobre la vida y el uso de las redes sociales

Para cualquier adolescente en una ciudad como Los Ángeles, tener un permiso para conducir es una necesidad. Sin embargo, aunque el examen para conseguirla parezca sencillo, resultó muy complicado para Jaden Smith, que no logró pasar la prueba. Sin duda, era un asunto muy importante para el chico de 18 años, pues en una transmisión en vivo que hizo este jueves, explicó que le había fallado a su papá, el famoso actor Will Smith.

Decepcionado por no haber aprobado el examen, Jaden piensa en mudarse lejos de Los Ángeles -ciudad en la que creció y en la que un auto propio es indispensable- pues considera que "hay demasiada negatividad". El también hijo de Jada Pinkett-Smith inició su video dentro de su vehículo aún estacionado en la oficina de DMV de California.

"Va a ser muy divertido explicarle a mi papá que fallé", cuenta a la cámara de su teléfono. De inmediato, abrió su corazón para revelar las inquietudes de todo joven creativo: "Estoy a punto de mudarme de Los Ángeles. Aquí hay demasiada negatividad. Hagan la vida que deseen para ustedes mismos. Todo el mundo debería seguir su corazón. Hagan exactamente lo que deseen hacer, sean quien quieren ser. No traten de ser otra persona", agregó el actor y músico.

"Hoy en día resulta muy duro construir la vida que deseas para ti porque no hay nadie que apoye a la juventud para que sea creativa", continuó Jaden en el video en el que expresa sin filtro sus pensamientos.





Jaden, famoso por filosofar durante las entrevistas que ofrece, agregó que para finales de 2017 tiene pensada una idea inspiracional que va más allá de la música y la ropa. "Mi objetivo es enseñarles lo triste que la vida puede ser a veces. Es una locura. ¿Por qué los científicos no emiten vídeos en directo en Instagram y yo sí?¿Por qué no emiten vídeos de cómo están curando el cáncer ahora mismo?¿Por qué no hacemos un Instagram Live dedicado a la paz ahora mismo? No tiene sentido. Nada en esta vida tiene sentido. ¿Por qué no estamos haciendo Instagram Live sobre cómo salvar vidas?”, expresó en su video. Aunque su reflexión fue vista por miles de personas que parecían estar de acuerdo con él, el también icono de la moda eliminó el clip horas después de haberlo publicado.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Smith ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, varios fans de Will Smith le piden que diga algo sobre la reflexión tan sincera que hizo su hijo, en especial después de asegurar que le había fallado sólo por reprobar un examen para conducir.