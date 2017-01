Charlie Sheen y su confesión sobre el dramático día que fue diagnosticado con VIH El actor también confesó que su madre, la actriz Jenna Sheen, ha sido de gran apoyo durante su tratamiento

Charlie Sheen es muy abierto en cuanto a su estado de salud, en especial después de revelar en televisión nacional que padece de VIH. Su confesión, hecha a finales de 2015, era algo nuevo para sus admiradores, pero no para él que cuatro años atrás recibió el diagnóstico que le cambió la vida. Desde el día uno, Charlie se puso en tratamiento para batallar contra el virus que amenaza con arrebatarle la vida y, aunque hoy se siente "muy bien", pensó en suicidarse cuando se enteró de la enfermedad que existe en su cuerpo.

"El día que me diagnosticaron, inmediatamente pensé en comerme una bala", confesó en su entrevista más reciente para Good Mornign America. "Pero mi mamá estaba ahí, no iba a hacerlo con ella frente a mí o dejar que limpiara mi desastre", recuerda al mismo tiempo que expresa su infinita gratitud hacia su madre, la actriz Janet Sheen.

En poco tiempo, Charlie aceptó su condición y aprendió a vivir con ella sin dejar atrás la esperanza de encontrar un tratamiento médico que le asegurara que el virus no le causaría problemas. Incluso asegura que no es tan malo como lo había imaginado gracias a los avances de la medicina moderna. Además, Charlie Sheen es parte de una investigación de varios meses hecha por la FDA (Food and Drug Administration), en la que le administran una medicina llamada PRO-140, que según el actor ha hecho "maravillas" en él.

Al hablar de su tratamiento, Charlie proyecta una luz de esperanza, misma que ha puesto en manos de los médicos y científicos en quienes confía para encontrar, si no la cura, por lo menos un medicamento que incremente las expectativas de vida en los pacientes infectados. "Está en las últimas etapas de prueba. Muy cerca de que sea aprobada", asegura el actor de 51 años de edad. "No es el típico coctel de pastillas que desencadena una serie de efectos secundarios físicos y emocionales. Es sólo una inyección a la semana y me siento muy bien. Es como si llevara la antorcha de muchos hombres que sufren lo mismo que yo", relató.

Lejos de la visible pérdida de peso, Sheen aún luce como su personaje en Two and a Half Men. Su sentido del humor parece intacto y a su rutina añadió las citas para recibir la dosis del tratamiento médico al que se somete. "Como todos, algunos días son mejores que otros, pero la mayoría son muy cool", compartió. "Salgo al mundo y es un lugar cálido, lleno de abrazos y halagos por parte de la gente. No hay nada más que amor para mí allá afuera", agregó sonriente.