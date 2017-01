Victoria Beckham se arrepiente de sus operaciones estéticas En una carta muy personal, la diseñadora lamenta haberse sometido a dietas milagro o haber pasado por el quirófano para cambiar su estética

Victoria Beckham es una superestrella, pero como cualquier mortal confiesa haber tomado decisiones equivocadas en su vida. Cumplidos los 42 años, la diseñadora y esposa de David Beckham hace balance de su vida y admite arrepentirse de algunas de las cosas como haberse sometido a dietas milagro o haber pasado por el quirófano para cambiar su estética. En una carta muy personal publicada en la revista Vogue UK Victoria habla sobre la cirugía plástica y otros aspectos de su vida.

“Probablemente debería avisarte: no hagas tonterías con tu pecho. Lo he negado durante muchos años, resultó una estupidez. Una señal de mi inseguridad. Limítate a celebrar lo que ya tienes”, confiesa en relación a la operación de pecho a la que se sometió en el pasado. “Aprende a aceptar tus imperfecciones. Y deja que tu piel respire un poco, ponte menos maquillaje. (¡Y no se te ocurra permitir que un maquillador afeite tus cejas! Las consecuencias durarán toda una vida!). Siempre serás adicta a la laca de pelo, pero por favor trata de moderarte para que no tengas ese aspecto de ‘hola, ¡acabo de salir de un túnel de aire!”.

La exSpice Girl, que admite haber desarrollado cierta inmunidad ante las críticas, asegura que no debemos dejar que los demás tengan el poder de influir en qué hacer con nuestro cuerpo “Siempre te dolerá que la gente haga comentarios sobre tu peso, seguirá molestándote sin importar la edad que tengas porque las mujeres somos muy duras con nosotras mismas”.

Por último Beckham lamenta haber vivido permanentemente subida a unos tacanos de vértigo y destacó que nunca se debe ir a un partido de fútbol en zapatos de plataforma.

En el anterior artículo publicado en la revista, Victoria dio algunos consejos para mantener un matrimonio de 17 años. "Nunca dejes que tu marido te vea desaliñada.Conserva la mística. Nunca te dejes llevar por completo (al menos recuerda cepillarte el pelo y lavarte los dientes). Siempre vas a querer que él te mire y se sienta atraído”.