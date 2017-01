Juan Gabriel pidió ser cremado porque ser expuesto en las redes sociales “era su mayor preocupación” Iván Aguilera enfrentó varias críticas por haber cremado el cuerpo de su padre, pero el hijo de Juan Gabriel aseguró que ser expuesto “en Facebook” era la “mayor preocupación” del Divo de Juárez

Tras haber fallecido el agosto pasado, muchos fanáticos se enfadaron con Iván Aguilera por haber cremado el cuerpo de Juan Gabriel, su famoso padre. Miles personas querían darle el último adiós al 'Divo de Juárez' con un funeral de cuerpo presente, pero al final solamente se presentaron sus cenizas. “Que nos odien. Hicimos lo que él quería”, contó el hijo mayor de ‘Juanga’ a People en Español la semana pasada, aclarando que, aunque fue una decisión muy difícil, el intérprete de Querida fue muy explicito con sus órdenes: “No dejen que me fotografíen”.

Según contó Iván, Juan Gabriel quería evitar que su cadáver fuera expuesto a toda costa en redes sociales: “Esa era su mayor preocupación. [En Vida nos dijo] ‘no dejen que me fotografíen’”. Como lo declaró el mismo Divo en un video que se hizo viral, “no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Whatsapp, no tengo nada”, y al parecer quería mantener ese alejamiento de las redes sociales hasta en muerte, aseguró Iván: “Hasta dijo: ‘Ellos sólo quieren una foto para ponerla en Facebook’”.

“A él no le gustaba ni que lo vieran enfermo”, recalcó el esposo de Simona Aguilera, “no quisimos decepcionarlo”. Pero quien si parece estar bastante decepcionado es Joao Gabriel, el joven de 24 años de edad que recientemente comprobó ser hijo biológico de Juan Gabriel. Aunque Iván, el albacea del Divo, lo invitó a reunirse con él y su familia, Joao sigue muy molesto por la manera en que se manejó el sepelio de su padre. "Todo lo que ha pasado es muy extraño y no puedo aceptar una invitación que no es de corazón", aseguró Joao después de afirmar que no está dispuesto a reconocer a Iván como su hermano.

Joao no es el único hijo que ha salido a la luz después de la muerte de Juan Gabriel, el pasado 28 de agosto. Luis Alberto Aguilera, de 26 años y originario de Nevada, también se sometió a una prueba de ADN para comprobar que el cantante mexicano es su padre. Al igual que Joao, Luis recibió una invitación de Iván Alberto para conocer a la familia, misma que rechazó. Ambos chicos están dispuesto a pelear su parte de la herencia que les corresponde.