Después de su cita con The Weeknd, Selena Gomez posa más sensual que nunca Tan sólo un día después de revelar su romance con The Weeknd, la cantante sorprendió a sus fans con una foto muy sexy

¡Selena Gomez está imparable! Parece que el receso que la cantante de 24 años tomó hace unos meses para reencontrarse a sí misma y atender los problemas de salud que el Lupus le había ocasionado, dio muy buen resultado. La reina de Instagram regresó más sensual que nunca a reclamar su lugar en las redes sociales. Mientras posaba para una sesión fotográfica ante la lente de Mert Alas, Selena obsequió una toma más en donde aparece de espalda, tapada con una toalla pero dejando al descubierto su cuerpo sólo vistiendo una diminuta pieza de lencería.

"La Bella y la Bestia", tituló la imagen el fotógrafo que aparece en el reflejo del espejo en el que Selena se está mirando. La foto, compartida miles de veces, supera los 123 mil me gusta en la cuenta de Instagram de Mert, en donde también figuran celebs como Meryl Streep, Irina Shayk y Madonna, aunque con más prendas que Selena.

La imagen de la intérprete de Hands to Myself se volvió viral tan sólo un día después de que su romance con The Weeknd saliera a la luz y las fotos de ambos besándose dieran la vuelta al mundo. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, Selena y The Weeknd -cuyo nombre real es Abel Tesfay- están en la tierna etapa del enamoramiento y decidieron no esconder su relación, según informa E! News.

Selena Gomez se nota feliz junto al cantante, aunque su nueva alegría pueda traerle un rato desagradable en el ámbito amistoso pues su nueva conquista es el ex novio de Bella Hadid, hermana de Gigi Hadid, una de las amigas de Selena e integrante del famoso grupo de íntimas de Taylor Swift, también conocido como el Taylor Squad.

Pero mientras se decide el intrigante final de este nuevo drama en Hollywood, Selena Gomez prefiere estar enfocada en sus proyectos musicales. A finales de año Paulina Rubio anunció que su próxima colaboración sería justo con la ex chica Disney y, aunque no dio muchos detalles de los planes que tienen juntas, los fans de ambas chicas ya esperan escuchar sus voces juntas en una canción.