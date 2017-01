Hace 30 años que desapareció Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel “El que sabe dónde está su madre es Luis Miguel”, aseguró Arnoldo Cabada, el padrino artístico del cantante

Marcela Basteri, la ex-esposa del cantante español Luisito Rey y también madre de Luis Miguel, desapareció misteriosamente en 1986. Es un tema que el 'Sol de México' no suele discutir, pero según Arnoldo Cabada, el “padrino artístico” del cantante mexicano, todavía hay muchos allegados que aún no saben sobre el paradero de Marcela, quien en su juventud fue modelo y actriz: “No se si me atreva yo a decirte algo que supe entre bambalinas, [pero] Luisito andaba, o llegó por acá — no me acuerdo — con otra dama. Hubo algún encuentro hostil, de enojo, entre Marcela y Luisito y a lo mejor ese fue el motivo para que se separara Marcela de Luisito”.

HAZ CLIC EN LA FOTO PARA VER LA GALERÍA

VER GALERÍA

Esas fueron las declaraciones que dio Arnoldo, quien asegura ser la primera persona el darle un micrófono a Luis Miguel, al programa Ventaneando. “Yo la busqué con los amigos. Quise saber que por lo menos se había ido con otra persona”, comentó el ex-empresario. Y tras varios intentos fallidos en reunirse con el cantante, Arnoldo enfatizó que el único que “sabe dónde está su madre es Luis Miguel”.

VER GALERÍA

Luisito Rey falleció en 1992, pero el paradero de Marcela jamás ha sido revelado ni por Luis Miguel o sus hermanos. Su ausencia se ha convertido en una leyenda con un sinfín de especulaciones. Aunque ninguna historia ha sido confirmada, la declaraciones más recientes provienen de Walter Ríos, un músico que trabajó con el cantante durante algunas de sus giras. Según Walter, Luis Miguel le contó al músico que, tras gastar grandes cifras de dinero en encontrarla, “encontró [a su madre] en un manicomio de Italia, sin que ella pueda reconocerlo”.

VER GALERÍA

Muchos fanáticos de la ex pareja de Aracely Arámbula esperan que esta parte de su vida sea abordada en la serie de televisión que contará su historia. Mark Burnett, presidente de Televisión y Contenido Digital para MGM informó que recientemente adquirieron los derechos para llevar a la pantalla chica vida del intérprete de 46 años. A través de un comunicado de prensa, el intérprete de La Incondicional dijo que ya es momento de contar su vida: “Me ha tomado mucho tiempo decidir contar mi historia, y siempre he buscado el equipo indicado para traerla al público de la manera correcta”, indicó. “Mark y el equipo de Gato Grande son los socios perfectos para revelar la trayectoria de mi vida".

Desafortunadamente no se han revelado más detalles sobre este proyecto, así que los fanáticos de ‘Luismi’ tendrán que esperar un tiempo indefinido para ver la serie.