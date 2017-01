Michelle Obama, emocionada casi hasta las lágrimas con el tributo de Stevie Wonder: ‘My Michelle Amour’

Ha sido una semana de emociones fuertes, despedidas y recuentos para la familia Obama, quienes dejarán la Casa Blanca el próximo viernes 20 de enero tras 8 años. Al emotivo y comentado discurso final de Barack Obama la noche del martes en Chicago se han sumado miles de gestos de agradecimiento venidos de todas partes de Estados Unidos y el planeta. Pero ni la propia Primera Dama Michelle Obama podía imaginarse lo que sucedería la noche del miércoles en el show de Jimmy Fallon con el mismísimo Stevie Wonder.





El legendario compositor e intérprete de soul y R&B le dedicó a la Primera Dama un medley de dos de sus mayores clásicos, Isn't She Lovely y My Cherie Amour, acompañado de la banda del show, The Roots. El momento más emotivo se produjo con la segunda canción. Wonder anunció que le había modificado la letra, y que si lo había hecho mal, la Primera Dama “podía despedirlo”. Tras las risas, el cantautor entonó la canción cantando “My Michelle amour”, para luego agregar versos que decían que ella “la única por la que laten nuestros corazones” y que “siempre será la Primera Dama de nuestras vidas”.

Ante todo ello, Michelle no pudo sino emocionarse casi hasta las lágrimas y dejar escapar un sonoro “Wow” de sorpresa y sobrecogimiento. Llegado el final de la presentación, la Primera Dama se acercó a Wonder y ambos se fundieron en un cálido abrazo.