La decisión más difícil de Mariah Carey tras su comentada actuación en Times Square La artista ha anunciado algo inesperado a sus fans a través de un mensaje de voz

Mariah Carey era una de las artistas más esperadas de las celebraciones de Año Nuevo en Times Square pero la noche no acabó como esperaba. Un problema con el sonido acabó impacientándola y abandonó el escenario, provocando cientos de comentarios en las redes sociales y convirtiéndose en la primera noticia viral de 2017. La artista culpó a la empresa responsable del sonido, comenzando así un intercambio de acusaciones que llevaron a dicha compañía a anunciar acciones legales contra Mariah.



Esta puso tierra de por medio y se trasladó a Aspen para pasar los primeros días del año, mostrando a sus seguidores una enorme sonrisa en una de las primeras imágenes que compartió con ellos. Sin embargo, parece que lo ocurrido le ha pasado factura y, tras unos días de reflexión, la diva ha tomado una complicada decisión que ha comunicado a sus fans. A través de un mensaje de voz en sus redes, ha contado que llegó a la cita en Nueva York con grandes expectativas y contenta de participar en esta celebración.

Detalla los problemas que tuvo con el sonido, que no funcionaban bien los dispositivos y que el ruido de la gente hacían imposible escuchar nada, circunstancias que escaparon a su control. Añade que lo ocurrido se aprovechó para “humillarla” y que sus “sentimientos están heridos”, aunque está tratando de seguir adelante con el apoyo de los suyos -ha compartido una imagen con su ex Nick Cannon y sus hijos-. Mariah agradece esta compañía de sus amigos y anuncia su retirada momentánea de las redes sociales y del foco público, para prepararse y centrarse en su tour de conciertos que comienza el próximo mes de marzo. Con las palabras “estoy deseando volver a cantar para vosotros” se despide de sus fans, que han escrito cientos de comentarios a esta decisión de la diva.

La representante de Mariah, Stella Bulochnikov, aseguró que el fatídico día se hicieron pruebas de sonido (de hecho existen imágenes que lo corroboran) y que antes de subirse al escenario dijo en más de una ocasión que sus auriculares no funcionaban correctamente porque escuchaba la música entrecortada y que así no iba a salir bien. Bulochnikov añade que hasta llegó a pedir a la cadena que cortara la señal o que pusieran anuncios de publicidad pero que se negaron, por lo que no le queda más remedio que pensar que quisieron sabotearla a propósito para conseguir audiencia y un "momento viral a toda costa".

Estas declaraciones llegaron después de que la compañía responsable de la producción del evento, se mostrara indignada con las acusaciones realizadas por la artista y anunciara que estaban estudiando interponer una demanda. Afirmaron que la artista decidió no hacer previamente una prueba de sonido y que había amplificadores repartidos por todo el escenario, por lo que de ser cierto que su auricular no funcionaba bien, era imposible no escuchar bien la música.