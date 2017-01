¿Jackie Guerrido es la nueva presentadora de 'Primer Impacto'?

Los televidentes de Primer Impacto se llevaron una gran sorpresa al encender sus televisores y ver a Jackie Guerrido al lado de Pamela Silva Conde. La periodista, quien usualmente da el reporte del clima, presentó el programa de noticias al lado de Silva Conde. A través de sus redes sociales, Guerrido –que recientemente debutó como abuela- compartió una fotografía con su compañera y escribió: “Familia!! Gracias por dejarnos entrar a sus hogares!!! Nos vemos mañana en nuestra próxima cita de @primerimpacto @pamelasilvatv #migente #ustedes (sic)”.

VER GALERÍA Jackie Guerrido se integró como presentadora en la emisión de ayer. Foto: Instagram Jackie Guerrido



En las redes sociales, los seguidores del noticiario se preguntaban si la presencia de Jackie sería temporal o definitiva, pues esto no ha sido aclarado aún. La semana pasada se dio a conocer que Univision había decidido no renovar el contrato de Bárbara Bermudo, quien llevaba 15 años frente al noticiario y era ya uno de los rostros emblemáticos de la sección de noticias del canal. Hasta el momento, Univision no ha confirmado si Guerrido permanecerá al frente del noticiario con Pamela Silva Conde.

La semana pasada se dio a conocer la salida de Bárbara Bermudo. Foto: Instagram Pamela Silva Conde



El portal TvyNovelas USA indica que la participación de Guerrido en el programa podría ser temporal y que se barajan otros nombres como el de Michelle Galván, presentadora del canal local en Houston. Seguramente, el nombre de Galván te suena familiar, pues ella sustituyó a Bermudo cuando ésta se ausentó por maternidad.

La semana pasada se dio a conocer que la empresa había decidido no renovar el contrato de Bermudo y un allegado contó a la periodista contó que ella está en ‘shock’ por su sorpresiva salida. Según Armando Correa, editor en jefe de People en Español, indicó que esto se debe a “un problema económico” ya que Univision ha implementado “millones de recortes”. Correa especuló que “si cortaron a alguien, cortaron a la que más ganaba”.