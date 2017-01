La emoción de Barack Obama al hablar de su familia en su último discurso como Presidente de Estados Unidos Sin poder contener las lágrimas, el Presidente pronuncia su último, y más emotivo, discurso

Como no podía ser de otra manera, la despedida de Barack Obama ha sido de lo más emocionante. Durante los 50 minutos que duró su último discurso, el todavía Presidente de Estados Unidos recordó cada uno de los momentos más significativos de sus ocho años de mandato, así como también a aquellas personas que han estado a su lado incondicionalmente. Sin duda, el momento más emotivo de la noche fue cuando dedicó unas palabras a sus queridas hijas, Malia y Sasha, a las que agradeció por su amor y su bondad, pero sobre todo cuando habló de su adorada esposa, Michelle Obama, quien, tal y como explicó, hizo suyo un cargo que nunca había pedido y consiguió que la Casa Blanca se transformase en el hogar de todos los estadounidenses.

Barack Obama se refirió a la Primera Dama, no solo como su esposa y madre de sus hijas, sino como su mejor amiga, algo que se demostró una y otra vez en cada una de sus apariciones, donde el amor y la complicidad entre marido y mujer se hacía evidente. “Has desempeñado un papel que no habías pedido y lo hiciste a tu manera, con elegancia, coraje, estilo y buen humor... Hiciste de la Casa Blanca un lugar que le pertenece a todos. Las nuevas generaciones tienen metas más altas porque tú has sido su modelo”, dijo el Presidente visiblemente emocionado, a tal punto que debió detener su discurso para luego terminar expresando: "Haces que me sienta orgulloso y haces que el país se sienta orgulloso también". Mientras, su hija mayor, Malia, lo escuchaba sentada al lado de su madre y sin poder contener las lágrimas que recorrían su rostro sin parar. La ausencia de Sasha llamó la atención desde el primer momento, y muchas fueron las teorías entorno a eso hasta que un alto funcionario del Gobierno explicó que el motivo era porque la joven de 15 años de edad tenía un examen al día siguiente.

Refiriéndose a sus hijas, Barack Obama continuó su discurso diciendo: “Bajo las circunstancias más extrañas, ustedes se han convertido en unas jóvenes maravillosas, inteligentes, hermosas, pero también son generosas, cariñosas y llenas de pasión. Han soportado, aparentemente de manera fácil, la pesada carga de estos ocho años. De todo lo que he hecho en mi vida, de lo que más orgulloso estoy es de ser su padre”, expresó emocionado.

Por su parte, Michelle Obama recurrió a las redes sociales para expresar el orgullo que siente hacia su esposo y compañero de vida. Publicando una fotografía familiar antigua, la Primera Dama escribió las siguientes palabras: "Tan orgullosa de POTUS (Presidente de Estados Unidos) y de todo lo que hemos logrado juntos. Qué increíble viaje lleno de gente destacable. Te quiero, Barack".

