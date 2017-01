David Bowie dejó inconclusa una obra musicalizada con mariachi Aunque era su idea original, el proyecto dio paso a 'Lazarus', obra que aún se presenta en Londres

A un año de su muerte, algunos secretos sobre las obras artísticas e inéditas de David Bowie empiezan a surgir. Una de ellas es el musical ambientado con mariachi que intentó poner en escena hace una década, según revela Michael Cunningham en un relato publicado por GQ. Aunque la idea estaba clara y ambos parecían entusiasmados con el proyecto, el estado de salud de Bowie y el tiempo dejaron inconclusa la obra.

En su texto, el escritor de 64 años de edad -que se auto declara un gran fan de la música de David Bowie-, cuenta que recibió la llamada del cantante pensando que se trataba de una broma. Luego de confirmar que en realidad era el británico quien estaba del otro lado de la línea, empezó a crear ideas para un guion original que ambos pondrían en escena, una historia futurista sobre un extraterrestre, canciones inéditas de un Bob Dylan fallecido, música de Bowie, además del sonido único del mariachi.

"Unos días después de nuestra primera reunión, recibí una llamada de David para decirme que había olvidado algo. '¿Estaría complacido si la música mariachi pudiera ser incorporada al proyecto, ya que la música mariachi no es suficientemente valorada fuera de México?'", relata Michael en sus memorias sobre el musical que nunca pudo recibir el aplauso del público.

La comunicación entre el cantante y el escritor poco a poco disminuyó, pero en la mente de Bowie aún existía la intensión de llevar a las tablas una historia sobre un alienígena. Inspirado en los poemas de Emma Lazarus -cuyo trabajo destaca en la placa de la Estatua de la Libertad- y el libro de Walter Tevis, The Man Who Fell to Earth, David hizo realidad su sueño en el teatro, esta vez ayudado por el escritor Enda Walsh. Juntos presentaron Lazarus a finales de 2015. El día del estreno fue la última vez que David Bowie fue visto en público. "Apenas estaba reconocible, casi sin carne en los huesos, sus grandes ojos en la cabeza y con una respiración difícil. Era como si hubiera envejecido 30 años desde la última vez que nos vimos", relata Michael. Un mes después, el 10 de enero de 2016, la estrella del glam rock murió víctima de cáncer de hígado.

Michael Cunningham escribió esa memoria tan especial a forma de homenaje para David Bowie, un homenaje que se suma a las decenas que este 10 de enero surgieron para honrar la memoria de quien es considerado una leyenda como músico, compositor y actor.

Su idea de crear un musical con mariachi no es lo único que se reveló días antes del primer aniversario luctuoso de Bowie. Tres canciones inéditas también salieron a la luz en un EP: No Plan, Killing A Little Time y When I Met You. Las tres eran parte de Lazarus, el musical que aún se presenta en el King's Cross Theatre de Londres.

Fuera de los escenarios y lejos del estudio de grabación de David, su esposa Iman Mohamed, recordó al artista en su faceta más familiar. Con una tierna fotografía de los dos abrazados, la modelo somalí conmovió a los fans del cantante, con quien estuvo casada desde 1992. Además, una bella imagen de un arco iris sobre la ciudad de Nueva York y los hashtags Para la eternidad, Por siempre enamorados y Bowie por siempre, la también empresaria conmemoró el primer año sin el que fue el amor de su vida.