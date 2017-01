J Balvin, el nuevo Embajador de la New York Fashion Week Gracias a su estilo único para vestir, el cantante obtuvo el título en una de las semanas de la moda más importantes del mundo

J Balvintiene un estilo para vestir que no pasa desapercibido por el público ni por la industria de la moda. Además de la música, en la forma de vestir encontró otra vía para expresarse que poco a poco sus seguidores van adoptando. Ahora, sus arriesgados -y al mismo tiempo atinados- looks le valieron el título de Embajador de la New York Fashion Week, un cargo reciente con el que inicia con el pie derecho el 2017.

El cantante de 31 años es parte del programa de embajadores en el que han participado celebridades de la música, el deporte y modelaje, así como actores y presentadores que adaptan su visión de la moda en la rutina diaria. J Balvin se une a la prestigiosa lista de nombres que cada año son seleccionados cuidadosamente para una experiencia VIP en la que acuden a los eventos de la New York Fashion Week con lugares en la front row, reservados para los personajes más importantes e influyentes de la industria de la moda, puestos nada desconocidos para el cantante que ya ha sido testigo de las nuevas tendencias en la primera fila de este show.

"Estoy honrado y agradecido de colaborar con la prestigiosa CFDA (Council of Fashion Designers of America) como embajador de la semana de la moda. Mi interés en este ámbito se iguala con mi amor por la música y me siento bendecido por tener la oportunidad para aprender, de primera mano, sobre algunos de mis diseñadores favoritos", dijo contento Balvin a E! News.

"Espero compartir con mis fans de todo el mundo la experiencia behind the scenes. ¡Vamos!", continuó aún contento por el nombramiento. Así como J Balvin, Matt Harvey, Jerry O'Connell, Andy Cohen, Dwyane Wade, Eric Decker y Kellan Lutz han portado con orgullo el título de Embajador en una de las ediciones más importantes de la semana de la moda, que este año se realizará del 31 de enero al 2 de febrero.