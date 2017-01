Entre risas, Moby rechaza tocar en un evento inaugural de Donald Trump con una épica respuesta El compositor fue invitado a tocar como DJ en la toma de protesta del presidente electo, a la que respondió con una mezcla de risas y propuestas sobre impuestos

En poco más de una semana, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, tomará posesión del cargo que hoy ocupa Barack Obama. Para el gran momento, el empresario y sus agentes están organizando un gran evento en el que planean que algunos cantantes reconocidos participen, como Elton John, Andrea Bocelli y Vince Neil; sin embargo, ninguno de ellos ha aceptado la invitación. El último en ser considerado para el gran día es el compositor de música electrónica, Moby, quien se rio públicamente de la propuesta pero no descartó participar en el evento a cambio de un par de peticiones.

"Jajaja un agente me preguntó si consideraría ser Dj en una de las ceremonias de inauguración de Trump... Jajaja, ¿es en serio?", escribió el compositor de 51 años en su cuenta de Instagram. Con su tono, dejó claro que no es simpatizante de las ideas del presidente electo y en vez de rechazar tajantemente la invitación, hizo una oferta al magnate de los negocios. "Supongo que podría ser el Dj de la ceremonia si como pago Trump hiciera públicas sus declaraciones de impuestos", agrega en su mensaje junto a una borrosa fotografía de la Casa Blanca, el hogar de los presidentes de Estados Unidos.

De aceptar, hipotéticamente, la oferta de Moby, Donald Trump también aprobaría la lista de canciones con la que amenizaría el evento. "Quizá tocaría algunos remixes de Public Enemy y de (Karlheinz) Stockhausen para entretener a los republicanos", continuó antes de hacer pública una lista playlist con temas de los artistas antes mencionados, además de Anarchy in the UK, de Sex Pistols; American Idiot, de Green Day; Revolution Will Not Be Televised, de Gil Scott-Heron; y Killing in the Name, de Rage Against the Machine, canciones que tan sólo con el título le darían una idea del ambiente que Moby pondría en su toma de posesión como presidente.

Moby concluyó su mensaje con una pregunta directa al próximo presidente: "Aún me estoy riendo jajaja. ¿Qué dices Trump, yo soy tu Dj y tu publicas tu declaración de impuestos?". Hasta el momento, los comentarios de Moby no han obtenido una respuesta de Donald Trump, quien es conocido por expresar sus pensamientos a través de su cuenta de Twitter cada vez que alguien se refiere a él. Tan sólo esta semana, el presidente electo se refirió a Meryl Streep como una "actriz sobrevalorada" luego de que ella, sin mencionar el nombre de Trump, recordara en la ceremonia de los Golden Globes, la vez que se burló de un periodista discapacitado de The New York Times en 2015, hecho que "por centésima vez", Donald negó.