¿Qué hará Barack Obama al dejar la Casa Blanca? Mira la atractiva oferta laboral que le han ofrecido En varias ocasiones el mandatario ha compartido con sus seguidores sus listas de reproducción y por ello Spotify creó una vacante para él

Catedrático universitario, asesor político, abogado… hay tantos trabajos que Barack Obama podría desempeñar tras su salida de la Casa Blanca, pero seguramente ninguno tan divertido como el que Spotify le ha ofrecido. En su página oficial, el servicio de música en streaming publicó una vacante ideal para el mandatario, la cual ha sido denominada como Presidente de las listas de canciones.

VER GALERÍA Uno de los requerimientos para el trabajo, es que el interesado se lleve bien con artistas y músicos. Foto: Getty Images



La propuesta laboral empieza así: “Spotify está creciendo globalmente, y ahora estamos buscando por un Presidente de listas de canciones. En este puesto, el interesado supervisará al equipo de recolección de canciones y playlists, alrededor del mundo". ¿Cuáles son los requisitos? Tener ocho años de experiencia al mando de una gran nación, estar familiarizado con la plataforma de música, tener una excelente relación con artistas y músicos, hablar apasionadamente acerca de playlists, ser bueno trabajando en equipo, poseer una excelente ética de trabajo, tener una actitud amigable y cálida y por supuesto, haber ganado el premio Nobel de la Paz.

VER GALERÍA El servicio de música está solicitando los servicios de Barack Obama. Foto: Getty Images



Entre las tareas que Obama tendrá que desempeñar están: proveer de liderazgo a los editores de playlists y equipo de apoyo, identificar las oportunidades para crear nuevas listas de canciones; las cuales puedan ser utilizadas en diversas ocasiones, como ir a campos de tiro con los amigos hasta una lista para dar a conocer a la población una legislación en el sistema de salud. Para asegurarse de que el presidente tome en cuenta la oferta laboral, el CEO de Spotify, Daniel Ek, le envió la propuesta de trabajo por Twitter.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO

— Daniel Ek (@eldsjal) 9 de enero de 2017

¿Barack Obama se mostrará interesado? En muchas ocasiones, el presidente ha compartido en sus redes sociales las listas de su música favorita. En agosto pasado, publicó en Twitter el playlist con el que pasaría sus días de descanso en Martha's Vineyard con su familia. Entre los temas que destacaban, se encontraban Rock Steady de Aretha Franklin, Good Vibrations de los Beach Boys, Me Gustas Tú de Manu Chao, Cucurrucucú Paloma de Caetano Veloso, Many the Miles de Sara Bareilles, entre otros.