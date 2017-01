Tom Hiddleston ofrece una disculpa por el discurso que pronunció en los Golden Globes

Tras coronarse como el triunfador en los Golden Globes en la categoría de Mejor Actor en Mini Serie o Película para Televisión por The Night Manager, el actor Tom Hiddleston pasó a recoger su estatuilla de manos de la actriz Anna Kendrick y se apresuró a decir unas palabras. En su discurso, agradeció a todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera profesional y también habló acerca del drama que protagonizó y lo hizo ganador, sin embargo sus palabras incomodaron a más de una persona.

Tom Hiddleston resultó ganador. Foto: Getty Images

¿Qué fue lo que dijo el ex novio de Taylor Swift? El actor de 35 años recordó su visita al campamento de refugiados de Sudán del Sur. “Una noche un grupo de doctores y enfermeras querían pasar a saludarme porque ya habían visto The Night Manager. La idea de poder proveer cierto alivio y entretenimiento a las personas que están arreglando en el mundo en lugares donde todo está roto, me hace sentir inmensamente orgulloso”.

Las palabras del actor de películas como Thor fueron tomadas a mal, pues algunos señalaron que Hiddleston hizo comentarios condescendientes y se aprovechó de la situación que se vive en Sudán del Sur. Algunos usuarios se expresaron en redes sociales acerca del polémico mensaje del británico.

The lack of interest in Tom Hiddleston's story about his show is my everything https://t.co/vsTHCK0WQK

— Dave Lozo (@davelozo) 9 de enero de 2017

A través de su cuenta de Facebook, Tom se disculpó por sus palabras, y aseguró que la noche de los premios, el nerviosismo lo dominó y su mensaje no salió como él esperaba. “Solo quería decir que… estoy completamente de acuerdo con que mi discurso en los Globos de Oro la otra noche fue expresado de forma poco elegante. Realmente, estaba muy nervioso y mis palabras salieron mal. Sinceramente, mi única intención fue destacar la increíble valentía y coraje de los hombres y mujeres que trabajan para UNICEF Reino Unido, Médicos sin fronteras, el Programa Mundial de Alimentos y de los niños de Sudán del Sur, que continúan encontrando esperanza y la alegría en las condiciones más difíciles. Me disculpo por no controlar mis nervios”.