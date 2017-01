¿Cuál fue la reacción de Taylor Swift después de que Tom Hiddleston ganara su primer Golden Globe? Aunque salieron por poco tiempo, entre Tom Hiddleston y Taylor Swift aún existe una cordial amistad

Por unos meses en 2016, Tom Hiddleston y Taylor Swift fueron inseparables. Su historia de amor era el centro de atención a donde quiera que fueran o en cada una de las salidas que protagonizaban. Pero lo que al principio era todo sonrisas, después de tres meses se convirtió en pasado. Por ello es que Tom Hiddleston acudió sin pareja a la primera entrega de los Golden Globes en la que estaba nominado y en la que ganó el premio a Mejor Actor de Miniserie por su actuación en The Night Manager.

La ausencia de la rubia cobró más fuerza cuando Tom recogió su premio y mientras algunos se preguntaban en dónde estaba Taylor, la cantante ni siquiera estaba mirando la televisión para ver el gran momento de su ex; sin embargo, se sentía muy contenta por su logro. Según reporta HollywoodLife, Swift "está feliz por el éxito de Tom. No pudo ver el discurso o el show completo", expresa el sitio en el que también asegura que la cantante no planeó ver la ceremonia en la que algunos de sus ex estaban presentes.

"A ella le gusta ser parte de estos shows, pero si no está involucrada, no les da mucha importancia. Aún así está feliz de que Tom haya ganado, siente que era algo que merecía", agrega el portal. Luego de su ruptura en septiembre pasado, la pareja dejó atrás los momentos que compartieron durante el verano, incluidos los viajes que ambos hicieron para conocer a los padres del otro.

Durante la gala de los Golden Globes, Tom también se convirtió en tendencia por su discurso luego de recibir el premio. Con el galardón en mano y la audiencia de frente, el actor quiso compartir su historia sobre el viaje que hizo en Sudán del Sur, en donde asegura que conoció a un grupo de médicos enfermeras que ven The Night Manager. "La idea de que he podido, o nosotros, proporcionar algún alivio o entretenimiento a personas que trabajan para Unicef, Médicos Sin Fronteras y el Programa Mundial de Alimentos, quienes están arreglando el mundo donde está roto me hace sentir inmensamente orgulloso", expresó Tom.

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por los espectadores de los Golden Globes o las celebridades presentes en la gala, como Naomi Harris y Christian Slater, a quienes enfocó la cámara mientras Hiddleston hablaba. Más tarde, Tom se disculpó vía Facebook, en donde escribió que estaba muy nervioso y sus "palabras salieron mal".