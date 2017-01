Iván Aguilera no reveló quién era su padre cuando empezó a salir con su hoy esposa Después de varios meses de novios, en un concierto Simona Florentina se enteró de quién era su suegro

Lejos de los recientes acontecimientos que la muerte de su padre le ha traído, Iván Aguilera, heredero universal de Juan Gabriel, tiene una vida familiar feliz que ha construido desde hace cinco años con su esposa Simona Florentina y sus dos bebés: Florentina Victoria e Iván. A pesar de ser hijo de uno de los más grandes cantautores de México, para Iván no fue fácil conquistar el corazón de Simona, una historia de amor que ambos contaron en una entrevista que ofrecieron a Hoy.

La táctica de conquista de Iván no fue utilizar el nombre de su famoso padre para impresionarla, al contrario, en sus primeras citas jamás le reveló que el Divo de Juárez tuviera alguna relación familiar con él. "No me gustaba decirlo, yo prefería estar calmado", recuerda sonriente aquéllos días en los que apenas conocía a la que hoy es su compañera de vida.

Nervioso, Iván se atrevió a invitar a salir a Simona, aunque en el fondo no estaba seguro si ella le diría que sí. "La primera vez que la invité a cenar pensé que me iba a decir que no pero al fin terminó diciendo sí y yo ni estaba preparado para la cena, tuve que sacar ideas para ver a dónde llevarla", contó.

Simona cayó ante el encanto de Iván y fue tiempo después cuando por fin se dio cuenta de que su suegro era nada más que el famoso Juan Gabriel. "No lo pregunté porque yo soy romana y no conocía de los cantantes latinos. Muchos meses después él me invitó a un concierto de su papá y le pregunté: '¿Quién es tu papá y por qué tanta gente viene a verlo?'", dijo Simona al recordar la sorpresa que se llevó cuando se enteró de la magnitud de la fama de su suegro.

Iván y Simona tienen 11 años de haber iniciado su relación, cinco de ellos como matrimonio. Aunque en su familia reina la felicidad, la pareja pasó por momentos tristes cuando perdieron dos bebés que esperaban con mucha emoción. Ambos recobraron la sonrisa cuando, en 2013 nació su primogénita: Florentina Victoria, quien lleva el nombre de la bisabuela de Iván y madre de Juan Gabriel, Victoria Valadez.

Iván, quien se encuentra en México planeando un emotivo homenaje para el Divo de Juárez, recordó que para él existían dos personas en el mismo cuerpo: su padre, Alberto Aguilera; y el cantante, Juan Gabriel. "Con mi papá, Alberto, podía hacer chistes y hablar como si fuera un amigo. Pero debía distinguirlos cuando trabajaba con él. Ahora dejó una carga que estoy dispuesto a tomar por no decepcionarlo", agregó sobre las responsabilidades que hoy tiene como heredero universal de los bienes del Divo de Juárez.