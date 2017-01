Jaime Bayly se reconcilia con su familia y con Lima gracias a su hija Zoe El escritor y animador peruano visitó su tierra natal para las fiestas de fin de año y lo relató en una emotiva columna.

El siempre polémico novelista y animador peruano Jaime Bayly nunca ha ocultado sus conflictos con Lima y con su familia. De hecho, los ha convertido en tema central de su muy autobiográfica obra narrativa, lo que le ha valido conflictos personales y familiares. Pero quizás las vacaciones de este diciembre pasado marquen un punto de inflexión en la relación de Jaime con su país y sus parientes — o al menos eso es lo que sugiere su más reciente columna semanal, titulada “La fiesta del caos y del descontrol”.

El escritor, en un momento de felicidad junto a su madre. © Facebook Jaime Bayly

En ella, Bayly se explaya sobre los regalos navideños que le hizo a sus familiares (este año, corbatas en vez de perfumes), cuenta sobre el partido de “fulbito” que organizó su hermano en una cancha del malecón de Miraflores (la mujer de Jaime, Silvia, “se lució”: “Me encanta que juegue al fútbol mejor que yo”) y sobre volver al country club Los Cóndores de su infancia. Pero lo sorprendente para el autor de La noche es vírgen fue descubrir la felicidad de su hija Zoe —de su matrimonio con Silvia— en su ciudad natal y jugando con sus primos, lo que lo conectaba a él con lo mismo.

“No pensé que mi hija sería tan insólitamente feliz en Lima”, escribió Bayly. “Verla tan contenta en esta ciudad me ha hecho feliz a mí también, de un modo que acaso no conocía, porque mi relación con Lima ha sido siempre turbulenta, áspera, rencorosa. Pero ver a Zoe tan a gusto en Lima me embellece enormemente la ciudad y me deja a mí también muy cómodo y contento de haber venido dos semanas a visitar a la familia, yo que siempre escapaba de la familia para sentirme libre. Pues ahora es, por lo visto, lo contrario: el placer ya no radica en huir de la familia y deplorarla, sino en reunirme con ella y ver cómo se quieren nuestros hijos”.

“Los ojos de Zoe son mis ojos, su corazón es también el mío, y si ella ama Lima, o estos barrios arbolados y añosos que llamamos Lima, yo también termino amando, qué sorpresa, a la ciudad donde nací”, agregó el autor, antes de confesar que había prometido a su familia regresar a la capital peruana en abril. “Y no dudo de que Zoe se encargaré de que honremos la promesa”.