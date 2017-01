Cristiano Ronaldo hace oficial su noviazgo con Georgina Rodríguez en la gala de los premios The Best El delantero del Real Madrid fue galardonado con el primer The Best de la historia a Mejor Jugador por la FIFA 2016

Cristiano Ronaldo ya no esconde su amor por la modelo española Georgina Rodríguez. El futbolista portugués y la chica de 21 años hicieron oficial su noviazgo este lunes en Zúrich mientras desfilaban por la alfombra roja de los premios The Best, entrega organizada por la FIFA tras finalizar su colaboración para el Balón de Oro con France Football. Cristiano y Georgina eran los más esperados del desfile de celebridades en el Kongresshaus que inició poco antes de las 17:30 (hora local), en donde el futbolista se llevó a casa el título como Jugador de la FIFA 2016, categoría en la que competía contra Lionel Messi y Antoine Griezmann.

PULSA EN LAS IMÁGENES PARA VER LA GALERÍA COMPLETA



VER GALERÍA

Sonriente y con un impecable traje azul rey, Cristiano Ronaldo caminó por la alfombra roja acompañado de su novia además de su hijo, Cristiano Ronaldo Jr. Esta es la primera vez que la pareja posa junta para las cámaras en un evento de gran alcance mediático, ambos reflejando la imagen de una familia feliz junto al niño de seis años que desde hace unas semanas se lleva de maravilla con la nueva novia de papá. Tras la entrega del premio, la modelo española subió al escenario junto a Cristiano Jr, la madre y hermanas del futbolista para celebrar el momento en familia.

VER GALERÍA

- Cristiano Ronaldo sobre su hijo: 'Me gustaría que fuera futbolista, pero no portero'

- Las fotos más tiernas de Georgina Rodríguez con el hijo de Cristiano Ronaldo

- ¿Quién es el nuevo amor de Cristiano Ronaldo? ¡HOLA! descubre el romance del futbolista y la española Georgina Rodríguez

A finales de noviembre, ¡HOLA! descubrió el nombre y rostro del nuevo amor de Cristiano, que desde su noviazgo con Irina Shayk no había desfilado junto a una chica. en los evento fuera de la cancha, aunque sí se le vio acompañado de varias mujeres, como Eiza González durante su época de soltería. Cristiano se nota más que contento con su nueva chica, quien ya es parte de la familia. Antes de llegar a Zúrich, Dolores Aveiro, madre del futbolista, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en el avión privado en el que viajaba junto a su nieto e hijas. Sentada a su lado, Georgina sonríe muy bien integrada a la familia del delantero del Real Madrid.

VER GALERÍA

Cristiano y Georgina no han sido los únicos que desfilaron por la alfombra roja de los premios The Best. La entrega se convirtió en un asunto familiar en el que Zinedine Zidane camino del brazo de su mujer, Véronique; Carles Puyol llegó junto a Vanesa Lorenzo; Dani Áviles pasó frente a los camarógrafos con Joana Sanz; mientras que Luka Modric llegó con su mujer y sus dos hijos.