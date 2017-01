Claire Foy agradece a la reina Isabel, tras ganar un Golden Globe por ‘The Crown’: ‘Ella es extraordinaria’ En la exitosa serie de Netflix, la actriz de 32 años interpreta a la monarca en sus años de juventud

La actriz británica Claire Foy, protagonista de The Crown, tenía una dura competencia en la categoría de Mejor actriz drama en los Golden Globes; Keri Russell por The Americans, Caitriona Balfe con Outlander, Evan Rachel Wood en Westworld y Winona Ryder por Stranger Things. Al final, Foy resultó ganadora y durante su discurso, agradeció a la reina Isabel, personaje que interpreta en la exitosa serie de Netflix.

VER GALERÍA Claire Foy interpreta a la reina Isabel II en sus primeros años de reinado. Foto: Getty Images



Foy, de 32 años, dijo que la monarca le parecía una persona “extraordinaria”: “Ella ha estado en el centro del mundo por 63 años. Creo que el mundo podría hacer más con un par de mujeres al centro, sí me lo preguntas”. Agregó: “Cuando interpretas a una persona real es difícil. Confías mucho en la gente que te rodea, así que voy a dedicar esto a todas las personas que han estado alrededor mío”.

VER GALERÍA The Crown se estrenó en noviembre del año pasado y fue todo un éxito. Foto: Instagram The Crown



También fue una gran noche para Peter Morgan, creador de la serie y el director Stephen Baldry, pues The Crown triunfó como la mejor serie de drama para tele visión, derrotando a Stranger Things, Game of Thrones, Westworld y This is Us. The Crown está basada en los primeros años del reinado de Isabel II, así como su relación con el príncipe Felipe. Recientemente, Morgan reveló a People que en la tercera temporada se tiene planeado contar la historia de la princesa Diana; su romance con el príncipe Carlos, así como su sonado divorcio.

Tras haber conquistado dos premios en los Golden Globes, The Crown competirá en los Screen Actors Guild (SAG) Awards el próximo 29 de enero. La serie tiene tres nominaciones: Mejor elenco drama en televisión, mejor actor drama tv (John Lithgow) y mejor actriz drama tv (Claire Foy). ¿Repetirá la hazaña de convertirse en ganadora?