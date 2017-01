Diego Luna y Gael García, una amistad de oro en los Golden Globes Mientras Gael esperaba llevarse a casa un galardón, Diego asistió a la entrega como presentador

Pocas amistades son tan sinceras y duraderas como la de Gael García y Diego Luna, dos personajes que este domingo pusieron el toque latino en la 74a entrega de los Golden Globles. Siempre tan unidos y con un sentido del humor alegre que los caracteriza, ambos llegaron juntos al Hotel Beverly Hilton para ser parte de este evento en el que el nombre de Gael García destacó entre los nominados mientras que el de Diego Luna figuró en el de los presentadores.

Los dos chicos mexicanos son reconocidos más allá de su país natal, en donde se conocieron en su infancia, antes de protagonizar la cinta Y tu mamá también. Como pocos, llevaron de la mano su amistad y su carrera camino a Hollywood, en donde el nombre de ambos es familiar en el mundo del cine y la televisión. Con una relación tan familiar, no era de extrañarse que los dos llegaran juntos a la entrega de premios el domingo por la tarde. "¡Yendo pa' los goldengló! Acá Diego Luna dejando los frijoles en la lumbre", bromeó Gael en su cuenta de Twitter cuando publicó una foto de su amigo camino a la ceremonia de premios.

Diego, en cambio, mostró la emoción del momento con una selfie de él y su amigo. Aún en el auto y derrochando estilo, los dos posaron para la cámara del actor de Rogue One. "¡En camino! ¡Here we go!", anotó Diego junto a la foto, en donde agregó el hashtag Vamos por el bicampeonato, Gael, esperando que su amigo se llevara el premio a Mejor Actor en una serie de Televisión, Musical o Comedia por su papel en Mozart in the Jungle, como lo hizo el año pasado. Sin embargo, el galardón quedó en manos de Donald Glover por Atlanta.

Diego Luna protagonizó uno de los momentos destacados de la ceremonia cuando subió al escenario para presentar el premio a Mejor Guion. Hablando en perfecto español, pidió a la audiencia que guardara silencio para que su compañera Felicity Jones revelara al ganador con la típica frase: "Y el Golden Globe va para...", cuando Diego agregó en inglés: "Eso sí lo entendieron, ¿no?".

Con esa intervención, Diego se unió a la petición que su amigo hacía momentos antes sobre la alfombra roja, en la que propone a sus compañeros latinos que hablen en español frente a las cámaras cada vez que puedan. Esto, con el fin de defender su cultura frente a los ataques del presidente electo, Donald Trump, de quien Meryl Streep se expresó durante su discurso de aceptación luego de recibir el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria actoral.