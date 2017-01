Sigue los Golden Globes con el 'live blog' de HOLA! USA Vive los mejores momentos de los Golden Globes en vivo con HOLA! USA

¡La espera termino! Los Golden Globes se transmiten hoy y HOLA! USA te presenta lo mejor de estos glamurosos premios.

8:00pm ET: Comienza la ceremonia con un divertido video del animador Jimmy Fallon parodiando al exitoso musical La La Land. Al subirse al escenario, el primer blooper: no funciona su teleprompter y tiene que improvisar por unos segundos.

Our host @jimmyfallon kicks things off at the 74th Annual #GoldenGlobes! pic.twitter.com/kK8t8dwcTw

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

8:09pm ET: Fallon arranca carcajadas al decir que la película Manchester by the Sea fue la única cosa de 2016 más deprimente que el propio año 2016.



8:14pm ET: Billy Bob Thornton gana el Golden Globe a Mejor Actor en Serie de Drama de Televisión por Goliath.

Congratulations to Billy Bob Thornton - Best Television Series Actor - Drama in Goliath (@goliathtv) - #GoldenGlobes pic.twitter.com/PgQ39QRDLC

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

8:24pm ET: Tracee Ellis Ross gana el premio a Mejor Actriz de Serie de TV en Comedia o Musical por Black-ish, y realiza un emotivo discurso en favor de las historias de minorías en TV.



8:37pm ET: Una deslumbrante Nicole Kidman le entrega el premio a Mejor Actriz de Miniserie de TV a Sarah Paulson por The People v. O.J. Simpson.





.@MsSarahPaulson wins Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made For Television! #GoldenGlobes pic.twitter.com/OS6l3FMeTx

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

8:40pm ET: Acto seguido, The People v. O.J. Simpson cosecha otra estatuilla: la de Mejor Serie o Película Hecha para TV.



8:48pm ET: Hugh Laurie, célebre por su rol de Dr. House, triunfa en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie de TV por su rol en The Night Manager de AMC. Al recibir el premio, bromea que estos pueden ser los últimos Golden Globes por tener las palabras "prensa" y "extranjera" en el título.



VER GALERÍA



8:51pm ET: Sofía Vergara presenta a las tres hijas de Sylvester Stallone, elegidas Señoritas Globos de Oro de este año.

.@SofiaVergara presenta a las Señoritas Globos de Oro de este año: las hijas de Sylvester Stallone Sistine, Scarlet y Sophia pic.twitter.com/Ib4HOBeLgm

— AP Espectáculos (@AP_Espectaculos) January 9, 2017





9:03pm ET: Viola Davis gana un Golden Globe por Fences, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Película.

9:13pm ET: Goldie Hawn y Amy Schumer se anotan la presentación más divertida en lo que va de la noche por el premio Mejor Actor en Comedia o Musical.



9:15pm ET: Y la estatuilla se la lleva Ryan Gosling por La La Land. Al recibir el premio, Gosling dice que no es la primera vez que lo confunden con Ryan Reynolds, otro de los nominados, aunque “ahora se está yendo de las manos”.