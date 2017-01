Mel Gibson y Nicole Kidman, entre los triunfadores de los AACTA Awards 'La La Land', 'Lion, 'Manchester by the Sea' y 'Hacksaw Ridge' fueron de las películas que se llevaron premios en los también conocidos Oscars australianos

Previo a la gran ceremonia de los Golden Globes, el viernes por la noche se llevaron a cabo los Premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión (AACTA Awards, por sus siglas en inglés) en el club Avalon Hollywood. Dicha premiación reconoce a lo mejor de la industria en el cine y la tv incluyendo productores, directores, actores, escritores y directores de fotografía. En esta edición de la entrega, en la que ¡HOLA! USA estuvo presente, la película La La Land se coronó como la mejor película y su protagonista, Emma Stone, triunfó como mejor actriz. La comedia musical, protagonizada por la hermosa pelirroja y el atractivo Ryan Gosling se perfila como una de las favoritas en la 74º edición de los Golden Globes, ya que cuenta con siete nominaciones.

Emma Stone triunfó gracias a La La Land. Foto: Getty Images



Mel Gibson, quien fue todo sonrisas a su paso por la alfombra roja, se llevó el premio a mejor director por su trabajo en Hacksaw Ridge. En tanto, el premio a mejor guión fue para Kenneth Lonergan por Manchester by the Sea y Cassey Affleck se llevó el galardón como mejor actor por la misma película. Al no estar presente en los AACTA Awards, Lonergan pasó a recoger el premio de su compañero y dijo: “Puedo decirles que creo que él es el más bello, maravilloso, divertido y trabajador actor con el que he trabajado”. En tanto, Nicole Kidman triunfó como mejor actriz de reparto por Lion y Dev Patel se coronó como mejor actor de reparto por el mismo trabajo.

Nicole Kidman deslumbró con un modelo de encaje y tul de Rochas. Foto: Getty Images



Aunque no desfiló por la alfombra roja, Emma Stone deslumbró a todos con su espectacular little black dress de Gucci cuando pasó a recoger su premio. En su discurso de agradecimiento, dijo: “Hacer esta película (La La Land) fue un gran placer, como probablemente se lo pueden imaginar. Era un espectáculo cada día gracias a Damien Chazelle, quien pasó seis años tratando de conseguirme. No sería nada sin mi compañero en la película, Ryan Gosling. Tuvimos un tiempo increíble. Es la historia de soñadores y personas que sienten vencidos. Gracias por esto”.

Dev Patel, uno de los ganadores de la noche, con el pequeño Sunny Pawar. Ambos estrellas de Lion. Foto: Getty Images



Stone también declaró que se sentía fascinada por la gastronomía australiana, en especial el fairy bread, típico en ese país. “Desafortunadamente, ya han pasado algunos años desde que estuve en Australia, pero probé el pan de hadas (fairy bread) cuando estuve ahí, y me encantó y estoy tratando de conseguirlo de nuevo. Así que esta es mi segunda cosa favorita además del pan”.

Mel Gibson se alzó como el mejor director. Foto: Getty Images



La actriz Isla Fisher fue una de las primeras en llegar a la red carpeta y lució un fabuloso vestido amarillo de Monique Lhuillier. Su maquillaje fue discreto con unos labios en rojo pasión y llevó su cabello con ondas a los lados. Alisandra Puliti, enviada especial de ¡HOLA! USA tuvo oportunidad de conversar con la estrella de Wedding Crashers. "Va a sonar un poco extraño y superficial pero lo que más disfruto (de esta temporada de premios) es la moda. Todas esas hermosas chicas súper arregladas. Hollywood de alguna manera se ha vuelto tan corporativo, que te siente como si la identidad de la gente no saliera en la alfombra roja, pero creo que en algo como los Globos de Oro, se llega a ver la moda divertida".

Isla Fisher apostó por el amarillo y lució preciosa. Foto: Getty Images



Sobre la elección de su vestuario, Pulliti preguntó a Fisher acerca de la elección de su vestido. "Realmente amé el color. Parecía muy brillante”. En casa, Fisher tiene al mejor consejero: su esposo, el actor y comediante Sacha Baron Cohen. “Siempre pregunto. Hago algo así como una encuesta para los que, desafortunadamente, están cerca para que me digan qué es lo que piensan”.