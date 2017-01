Tres meses antes de morir, David Bowie se enteró que su cáncer era terminal El cantante perdió la batalla contra el cáncer luego de luchar contra esa enfermedad por 18 meses

Sí es detectado a tiempo y se tienen los cuidados necesarios, el cáncer es una batalla de la cual se puede salir bien librado. Sin embargo, ese no fue el caso de David Bowie, quien tres meses antes de morir se enteró que el cáncer que padecía en el hígado era terminal. En el documental David Bowie: The Last Five Years, que está por transmitirse por la BBC, se deja ver cómo fueron los últimos años del legendario cantante, así como la importancia de su último material discográfico, Blackstar, lanzado al mercado en su cumpleaños 69, dos días antes de su fallecimiento.

VER GALERÍA Bowie lanzó su último disco dos días antes de morir. Foto: Getty Images



En una entrevista, Johan Renck, director de Lazarus, último video musical del artista, contó que durante la grabación de ese material Bowie se enteró de las malas noticias. "Supe al final de la semana de grabación que él se había enterado de que todo había terminado". La temática del video y la enfermedad del músico no estaban relacionadas, pues la idea se concibió una semana antes de que él se enterara que sus sesiones de quimioterapia no tendrían éxito. En el clip, el intérprete canta desde una cama de hospital con los ojos vendados. "Para mí tiene que ver con el aspecto bíblico, con el hombre que volvería a renacer", agregó Renck.





Al momento de su muerte, su productor y amigo cercano, Tony Visconti, habló sobre el último disco de la estrella. “Su muerte no fue diferente a su vida… un trabajo de arte. Él hizo Blackstar para nosotros, su regalo de despedida… Fue un hombre extraordinario, lleno de amor y de vida. Siempre estará entre nosotros. Por ahora, es apropiado llorar”, escribió en su cuenta de Facebook.

En el documental se incluirá una faceta nunca antes vista del compositor londinense con entrevistas en las que habla acerca de la fama. En la entrevista, él explica porque siempre ha sido famoso. “Es más que ser una estrella. No me conformo con ser una estrella de rock 'n' roll toda mi vida. Estoy tratando de ser uno en este momento porque lo necesito en este momento por una razón particular para poder salir y hacer otras cosas. Lo que realmente quiero ser, productivo”. David Bowie murió el 10 de enero de 2016 en Nueva York, tras luchar 18 meses contra el cáncer de hígado.