10 cosas que no sabías sobre la ceremonia de los Golden Globes En 74 años han pasado muchas cosas durante la entrega de los premios Golden Globes, situaciones que hoy son historia

La 74a entrega de los Golden Globes está a la vuelta de la esquina y este domingo por la tarde, decenas de celebridades desfilarán por la alfombra roja antes de conocer el nombre de los ganadores de este año. Pero, ¿qué tanto conoces los interesantes detalles del pasado de la prestigiosa ceremonia? Checa estos 10 datos que quizá no sabías sobre una de las noches más glamourosas de Hollywood, con la que este año arranca la temporada de premios.

VER GALERÍA



1. Los Golden Globes iniciaron en 1944 pero no tuvieron un host por 14 ceremonias, en ese entonces los premios los entregaban algunos periodistas miembros de la Hollywood Foreign Press Association. La tradición cambió cuando Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. tomaron el escenario con una improvisada pieza en 1958. El trio fue tan popular que fue invitado oficialmente como anfitrión para la siguiente entrega.

2. Jamie Foxx y Helen Mirren tienen el record a mayor número de nominaciones en un año. Jamie tenía 37 años cuando fue nominado como Mejor Actor en una Película de Acción, Musical o Comedia por Ray. Mejor Actor de Reparto por Collateral y Mejor Actor en una Mini Serie por Redemption. Dos años después, Helen Mirren se unió a él con tres nominaciones en un año por Elizabeth I, la Reina y Prime Suspect: The Final Act.

VER GALERÍA



3. La Hollywood Foreign Press Association es una organización sin fines de lucro que ha donado más de 23.9 millones de dólares a caridades relacionadas con el entretenimiento, además de patrocinar becas para crear proyectos profesionales de cine y televisión.

4. Una vez hubo un triple empate para la categoría Mejor Actriz: en 1989 Jodie Foster, Shirley MacLaine y Sigourney Weaver ganaron la estatuilla por la misma categoría.

5. Meryl Streep tiene el mayor número de nominaciones individuales de toda la historia de los premios. Ella sola alcanzó las 30 nominaciones, de las que ha ganado en ocho ocasiones. La estrella que tiene el record por mayor número de estatuillas ganadas es Barbra Streisand al llevarse a casa nueve globos dorados.

VER GALERÍA



6. En 2001, Renée Zellweger se encontraba en el baño cuando anunciaron que había ganado en la categoría de Mejor Actriz por Nurse Betty. Hugh Grant presentó el premio y preguntaba en dónde se encontraba Renée. El actor estuvo a punto de recibir el premio en nombre de su amiga cuando ella apareció sonrojada en la ceremonia y bromeó sobre estar en el baño limpiándose el lipstick de los dientes.

7. Marlon Brando rechazó el premio en 1972 por The Godfather con el fin de protestar contra el "Imperialismo y racismo de Estados Unidos", durante la guerra de Vietnam. También rechazó el Oscar en 1973 citando: "Pobre tratamiento de los nativos americanos en la industria del cine".

8. La persona más joven en ganar un Golden Globe es Ricky Shorder, quien obtuvo el premio a Mejor Revelación del Año por su actuación en The Camo, a los nueve años de edad. En el lado opuesto, la persona con más edad en ganar una estatuilla es Jessica Tandy, quien tenía 80 años cuando recibió el premio a Mejor Actriz por Driving Miss Daisy.

9. Fabricar una estatuilla de los Golden Globes cuesta alrededor de 800 dólares y está cubierta en oro de 24 karat. Cada una mide exactamente 10.75 pulgadas de alto y 3.5 de ancho. Su peso es de 5.5 libras.

VER GALERÍA



10. One Flew Over the Cuckoo's Nest es el único filme en llevarse el premio en las cinco categorías principales: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Guion.