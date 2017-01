Un ‘like’ vuelve revivir la supuesta rivalidad entre Mariah Carey y Jennifer López “No sé quién es”, respondió Mariah Carey hace varios años cuando se le preguntó por J-Lo

Los rumores de una supuesta rivalidad entre Jennifer López y Mariah Carey han sido a relucir en varias ocasiones. Todo empezó debido a que, tras hablar positivamente sobre Beyoncé y otras colegas, Mariah contestó “no sé quién es” cuando se le preguntó por la Diva del Bronx. El bochorno sucedió a principios de los dosmiles, cuando la ex de Marc Anthony ya era una estrella consagrada, y el rumor de que había cierta animosidad entre las dos divas se corrió como agua por el río.

Mientras hacía una entrevista con Andy Cohen hace tres años, Jennifer aclaró que no había ninguna rivalidad entre ella y la intérprete de Fantasy puesto a que ni siquiera se conocen: “Son cosas del pasado y he leído que [Mariah] dijo cosas sobre mi que no eran lo mejor, pero nunca nos hemos conocido”. Un par de años después, la mamá de Emme y Max fue filmada mientras revisaba sus mensajes en su celular al mismo tiempo que Mariah cantaba frente a ella en los Billboard Music Awards, lo cual muchos fanáticos tomaron como un gesto de mala leche.

La cantante de ascendencia boricua rápidamente se defendió y aclaró que su intención no era ignorar a la ex esposa de Tommy Mottola, según contó de nuevo a Andy Cohen: “No me parece justo que me critiquen por ver mis mensajes ya que vi casi toda [la presentación de Mariah] — es que en realidad fue bastante larga. Vi casi toda la presentación, pero en el preciso momento que me agache un par de segundos, todo mundo me acusa y rápidamente dicen ‘¡Mírenla!”

El año pasado Mariah contó al diario The Cut que cuando ella emitió aquella frase “que hice hace varios años”, su intención no era “hacerme la chistosa, sino que honestamente la dije en serio y todo mundo la exagero”. Pero justo cuando todo mundo creyó que la rivalidad entre estas dos artistas había quedado en el pasado, Jennifer López le dio ‘like’ (me gusta) a un ‘meme’ que se mofaba de la desastrosa presentación de Mariah Carey en Times Square.

¿Habrá verdaderamente una rivalidad entre Jennifer y Mariah? Según ambas artistas, no. Según sus fanáticos, indudablemente.