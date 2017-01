Sylvester Stallone tiene la última palabra en el estilo de sus hijas, las Miss Golden Globe de 2017 Por primera vez, el título de Miss Golden Globe se recaerá en tres personas

Desde que eran unas niñas, las hijas de Sylvester Stallone lo han acompañado en su paso por la alfombra roja. Ahora Sophia (20), Sistine (18) y Scarlet (14) brillarán con luz propia este domingo 8 de enero en su aparición en los Golden Globes 2017, ceremonia en la que compartirán el título de Miss Golden Globes, que al lado del conductor del evento, Jimmy Fallon, recibirán a los ganadores de esta edición.

Las tres chicas, también hijas de la ex modelo Jennifer Flavin, se encargarán de escoltar y guiar hacia el escenario a los ganadores del premio hasta que reciban el galardón. Por tradición, el trabajo es un reconocimiento que reciben los hijos de las celebridades, como alguna vez lo hizo Melanie Griffith, Rumer Willis o Dakota Johnson antes de cobrar fama mundial con su papel en 50 Shades of Grey.

Sophia, Sistine y Scarlet están más que emocionadas con su incursión en el mundo del cine y la televisión. Incluso, las chicas ya planean qué es lo que usarán para el evento en el que miles de miradas a nivel internacional centren su atención en ellas. "Creo que todas vamos a usar el mismo color para que combinemos, pero cada una usará un diseño distinto que se ajuste a nuestro cuerpo y refleje las distintas personalidades en cada look", asegura Sistine.

Con ese adelanto, podemos esperar que Sofía, la mayor de las tres, lleve un estilo sofisticado y simple, mientras que Sistine sea vista con algo chic y arriesgado; y Sistine optará por un look menos femenino aunque igual de glamouroso que el de sus hermanas. Con esa preocupación menos en su lista de pendientes, las chicas aún deben pensar en el peinado y el maquillaje que llevarán.

Aunque cuentan con la ayuda de un profesional, su padre es quien tiene el "sí" o "no" definitivo antes de dejarlas salir de casa. Y no se trata por celos de papá, sino por los conocimientos que el actor tiene en este departamento. "Las chicas y su madre me han contado que el padre de Sylvester Stallone era peluquero y que él aprendió el oficio antes de comenzar su carrera como actor", explicó a People la estilista Michelle Pugh. "Cuando Sistine y Sophia eran más jóvenes, les tiñó el pelo de rubio, y hace unos meses le hizo unas mechas a Scarlet. Él es quien dará o no la aprobación al trabajo que hagamos. Y me parece genial", asegura.

